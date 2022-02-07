Рестайлінг настільки малопомітний, що шведський автовиробник навіть не повідомляв про це оновлення на своєму медіа-сайті.

На сайтах європейських дилерів Volvo з’явились фотографії оновленого XC40, хоча офіційно компанія про рестайлінг не повідомляла. Зміни у компактному кросовері косметичні, жодного оновлення в технічній частині.

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Volvo XC40 випускається вже близько п'яти років – за канонами автоіндустрії, до зміни поколінь йому ще пару років, тому виробник злегка освіжив цю модель. Косметичний рестайлінг злегка торкнувся екстер'єру, а в салоні з'явилася остання версія мультимедійної системи.

Після оновлення кросовер став більш схожим на електричний Volvo C40 Recharge: у нього тепер схожа передня оптика з вузькими фарами, новий передній бампер з Т-подібними бічними секціями, інша комбінація діодів у задніх ліхтарях та інше розташування патрубків випускної системи.

Список модифікацій залишився незмінним – XC40 доступний з бензиновими, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Базовою для моделі є версія з 1,5-літровим трициліндровим турбомотором потужністю 130 кінських сил – такий кросовер має передній привід та 8-швидкісну автоматичну трансмісію. Також доступні гібридні версії на основі 2-літрового турбомотора з 48-вольтовим стартер-генератором – залежно від налаштувань, така установка генерує 163, 197 або 250 кінських сил потужності. Найпотужніша версія має повнопривідну трансмісію.

Плагін-гібридні XC40 пропонують потужність у 130 та 180 сил та здатні їздити лише на електроенергії, долаючи до 45 кілометрів. Повністю електричний XC40 оснащується або одним 231-сильним електромотором на передній осі або двома 204-сильними, по одному на кожну вісь. У першому випадку кросовер має батарею на 69 кіловат-годин, з якою може долати 423 кілометри на одному заряді, а двомоторна версія оснащується блоком на 78 кіловат-годин, який дозволяє проїхати 418 кілометрів між заряджаннями.

Фото: оновлений Volvo XC40 2022 року / Volvo