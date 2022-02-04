Один із них навіть не кросовер, а "напівпозашляховик".

Бренд Haval представив у Києві три новинки, які називає смарт-кросоверами: “напівпозашляховик” Dargo, нове покоління H6 в кузові купе та перша гібридна модель у вітчизняній лінійці – H6 HEV. Новинки з‘являться у продажу в другому кварталі цього року і для них обіцяно привабливі ціни.

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SUV-бренд із Піднебесної готовий завойовувати нові сегменти на українському автомобільному ринку та планує збільшити продажі у 2022 році не менше, ніж удвічі. Поповнення лінійки найсучаснішими моделями сприятиме цій меті, оскільки збільшує модельний ряд вдвічі.

Всі новинки Haval побудовані на новітній інтелектуальній модульній платформі Great Wall L.E.M.O.N. (Lightweight – легка вага, Electrification – електромобільність, Multi-purpose – універсальність, Omni-protection – всебічний захист та Network – мережа). Вона дозволяє використовувати 24 комбінації силових агрегатів, включаючи гібридні, плагін-гібридні та повністю електричні. Крім того, усі автомобілі на цій архітектурі мають розширені можливості автономного водіння рівня L2.

Haval Dargo

Dargo поєднує комфорт міського SUV та можливості позашляховика 4х4, тому, за власною класифікацією Haval, на ¾ є позашляховиком. За цією класифікацією седани позначаються як 0/4, універсали – ¼, міські кросовери – 2/4, а повноцінні рамні позашляховики – 4/4.

За позашляховий функціонал у Dargo відповідають: кліренс 200 мм, кут заїзду 24° і кут з'їзду 30°, інтелектуальний повний привід, електронне блокування диференціала, система всебічного позашляхового забезпечення з вибором режиму їзди (Пісок, Еко, Спорт, Сніг, Грунтова дорога, Поле, Гравій, Дорога з вибоїнами), позашляховий круїз-контроль.

“Напівпозашляховик” Dargo отримав від Great Wall 2-літровий мотор потужністю 192 кінські сили, якого вистачатиме і для пригод за межами асфальту, й у місті. Для міського життя він запропонує щедрий набір систем безпеки та допомоги водію, помірне споживання пального та багате оснащення. І все це за помірну ціну.

Haval H6 крос-купе

Наразі в Україні вже пропонується найсвіжіший Haval Н6 третього покоління, а тепер у нього з’явилась пара нових версій – крос-купе та гібрид. Технічні характеристики купеподібної версії моделі не розголошуються, оскільки “завод-виробник проводить фінальні модифікації спеціально для українського ринку”, як заявляє імпортер. Звичайний Н6 третього покоління в Україні пропонується з 2-літровим турбомотором потужністю 204 к.с. Чи буде купеподібний Haval Н6 потужнішим і швидшим за звичайний Н6? Українські споживачі зможуть дізнатися це у другому кварталі 2022 року, коли стартують продажі. До слова, звичайний Н6 у базовій комплектації коштує від 781 144 гривень. Купеподібному кросоверу обіцяно ціну “приблизно на 1000 доларів вище”, що має бути найдоступнішою пропозицією у класі.

Haval Н6 HEV

Гібридна версія Н6 третього покоління – це перша електрифікована модель GWM на українському ринку. HEV-версія оснащується 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 110 кВт (150 к.с.), який у парі з електромотором (130 кВт, 177 к.с.) генеруватиме комбіновану потужність у 179 кВт (243 к.с.) Сукупний крутний момент силової установки складає 530 Нм. H6 HEV має всі технологічні переваги Н6 третього покоління, включаючи автоматичне паркування, розпізнавання дорожніх знаків, проєкційний дисплей та систему екстреного гальмування (AEB). А додаткова перевага гібриду в тому, що при більшій потужності, ніж звичайний Н6, модель HEV має показник споживання пального майже на 50% нижчий – близько 5,2 л/100 км.

Фото: нові кросовери для української лінійки Haval / Haval