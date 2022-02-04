Одна из них даже не кроссовер, а "полувнедорожник".

Бренд Haval представил в Киеве три новинки, которые называет смарт-кроссоверами: "полувнедорожник" Dargo, новое поколение H6 в кузове купе и первая гибридная модель в отечественной линейке – H6 HEV. Новинки появятся в продаже во втором квартале этого года и на них обещаны привлекательные цены.

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SUV-бренд из Поднебесной готов завоевывать новые сегменты на украинском автомобильном рынке и планирует увеличить продажи в 2022 году не меньше, чем вдвое. Пополнение линейки самыми современными моделями будет способствовать этой цели, поскольку увеличивает модельный ряд вдвое.

Все новинки Haval построены на новейшей интеллектуальной модульной платформе Great Wall L.E.M.O.N. (Lightweight – легкий вес, Electrification – электромобильность, Multi-purpose – универсальность, Omni-protection – всесторонняя защита и Network – сеть). Она позволяет использовать 24 комбинации силовых агрегатов, включая гибридные, плагин-гибридные и полностью электрические. Кроме того, все автомобили на этой архитектуре обладают расширенными возможностями автономного вождения уровня L2.

Haval Dargo

Dargo сочетает комфорт городского SUV и возможности внедорожника 4х4, поэтому, по собственной классификации Haval, на ¾ является внедорожником. По этой классификации седаны обозначаются как 0/4, универсалы – ¼, городские кроссоверы – 2/4, а полноценные рамные внедорожники – 4/4.

За внедорожный функционал в Dargo отвечают: клиренс 200 мм, угол заезда 24° и угол съезда 30°, интеллектуальный полный привод, электронная блокировка дифференциала, система всестороннего внедорожного обеспечения с выбором режима езды (Песок, Эко, Спорт, Снег, Грунт, Поле, Гравий, Дорога с выбоинами), внедорожный круиз-контроль.

"Полувнедорожник" Dargo получил от Great Wall 2-литровый мотор мощностью 192 л.с., которого хватит и для приключений за пределами асфальта, и в городе. Для городской жизни он предлагает щедрый набор систем безопасности и помощи водителю, умеренное потребление топлива и богатое оснащение. И все это за умеренную цену.

Haval H6 кросс-купе

Сейчас в Украине уже предлагается свежий Haval Н6 третьего поколения, а теперь у него появилась пара новых версий – кросс-купе и гибрид. Технические характеристики купеподобной версии модели не разглашаются, поскольку "завод-производитель делает финальные модификации специально для украинского рынка", как заявляет импортер. Обычный Н6 третьего поколения в Украине предлагается с 2-литровым турбомотором мощностью 204 л. Будет ли купеподобный Haval Н6 мощнее и быстрее обычного Н6? Украинские потребители смогут узнать это во втором квартале 2022 года, когда стартуют продажи. Кстати, обычный Н6 в базовой комплектации стоит от 781 144 гривен. Купеподобному кроссоверу обещана цена "приблизительно на 1000 долларов выше", что должно стать самым доступным предложением в классе.

Haval H6 HEV

Гибридная версия Н6 третьего поколения – это первая электрифицированная модель GWM на украинском рынке. HEV-версия оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 кВт (150 л.с.), который в паре с электромотором (130 кВт, 177 л.с.) будет генерировать комбинированную мощность в 179 кВт (243 л.с.). Совокупный крутящий момент силовой установки составляет 530 Нм. H6 HEV обладает всеми технологическими преимуществами Н6 третьего поколения, включая автоматическую парковку, распознавание дорожных знаков, проекционный дисплей и систему экстренного торможения (AEB). А дополнительное преимущество гибрида в том, что при большей мощности, чем обычный Н6, у модели HEV показатель потребления топлива почти на 50% ниже – около 5,2 л/100 км.

Фото: новые кроссоверы для украинской линейки Haval/Haval