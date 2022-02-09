Модернізований кросовер з'явиться на ринку США влітку, а до осені дістанеться й інших регіонів.

Chevrolet Blazer 2022 отримав косметичне оновлення зовнішності, краще оснащення для базових версій та оновлену електроніку. Лінійка моторів залишилась без змін.

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Екстер’єр кросовера зазнав мінімальних змін, навіть бампери залились від дорестайлінгової моделі. Злегка видозмінена решітка радіатора та її обрамлення, ніші стали рельєфнішими, а світлодіодні смужки ходових вогнів стали трохи більшими. Корму прикрашають ліхтарі з новим світловим малюнком.

До палітри кольорів оновленого Blazer додали чотири нових відтінки, однак усі вони доступні за доплату. Також опційно пропонуватимуться колісні диски діаметром 20 та 21 дюйм, замість стандартних 18-дюймових.

Головним оновленням в інтер’єрі став 10-дюймовий центральний екран, який замінив 8-дюймовий. Також тепер пропонується бездротова зарядка для смартфонів – опційно для базових версій та без доплати для старших комплектацій. Крім того, базові версії кросовера тепер матимуть адаптивний круїз-контроль. Стандартним для всіх комплектацій також став комплекс Safety Assist, до якого входять системи автоматичного гальмування та утримання у смузі, а також інші асистуючі системи.

Chevrolet Blazer 2022 буде доступний у трьох виконаннях: LT, Premier та RS. Для останнього варіанта інтер’єр виконаний у синьому кольорі Nightshift Blue.

Змін у моторній лінійці не відбулось. Базовий Blazer оснащується 2-літровим турбомотором потужністю 231 к.с. та з крутним моментом у 350 Нм, альтернативою якому служить 312-сильний атмосферний 3.6 V6. Обидва агрегати поєднуються з 9-швидкісним “автоматом”, який надсилає оберти на передню вісь або обидві, залежно від версії. Спортивне виконання Blazer RS отримує особливу трансмісію з двома зчепленнями – одне відповідає за передачу обертів на задню вісь, а інше – за блокування диференціала.

Фото: Chevrolet Blazer 2022 / Chevrolet