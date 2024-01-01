Названы самые популярные "битки" из США, завезенные в Украину

Tesla Model 3
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В течение прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США, сообщает Укравтопром. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024г. подержанных легковых авто.
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Относительно 2023 года, спрос на подержанные авто из США вырос на 46%. Средний возраст "американцев" с пробегом, что в прошлом году пополнили украинский автопарк составляет 5,8 года. Наибольшая доля из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.
Далее следуют:
- электромобили - 36%
- гибридные авто - 7%
- автомобили с ГБО – 6,5%
- дизельные – 5,5%
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model 3 - 4521 ед.;
- Tesla Model Y - 3984 ед.;
- Ford Escape - 2747 ед.;
- Jeep Cherokee - 2492 ед.;
- Volkswagen Passat - 2344 ед.