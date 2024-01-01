Названы самые популярные "битки" из США, завезенные в Украину

В течение прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США, сообщает Укравтопром. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024г. подержанных легковых авто.

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Относительно 2023 года, спрос на подержанные авто из США вырос на 46%. Средний возраст "американцев" с пробегом, что в прошлом году пополнили украинский автопарк составляет 5,8 года. Наибольшая доля из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Далее следуют:

электромобили - 36%

гибридные авто - 7%

автомобили с ГБО – 6,5%

дизельные – 5,5%

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: