Для российских элитных автомобилей запчасти воруют в Германии

Большинство из разобранного материала аккуратно упаковывается и отправляется в Россию, где уже исчерпаны довоенные запасы запчастей – там второй год подряд ощущается острая нехватка практически всех деталей. Об этом сообщает Bild.



Правоохранители за год зафиксировали 63 000 таких случаев. Следователи пришли к выводу, что организованные банды работают быстро, точно и очень искусно.

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Эксперты после анализа ряда похищений, взломов и скручивания деталей, систем и элементов агрегатной базы пришли к выводу, что специалисты-воры, вероятно, работали в автосервисе или на автозаводах. Это подтверждает тот факт, что на месте преступлений не обнаружено кусков или элементов разбитых запчастей – снимают аккуратно.

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Есть предположение, что у автомобильных воров самое распространенное время для экспроприации запчастей из автомобилей с 1-го до 4-х часов ночи. Злоумышленники не заморачиваются выдумками, работают по одному и тому же сценарию.

На заказ могут снять что угодно, начиная от фар и заканчивая электроникой. Фото: ТГ-страница Bild

Сначала они у припаркованных автомобилей блокируют сигнализацию или уничтожают датчики движения, видеокамеры в паркингах, гаражах, а потом взламывают замки машин. Правда, детали этой технологии полиция не расписывает.

Хорошо подготовленные специалисты разбирают на запчасти дорогие машины. Основные заказы поступают из России. Там даже есть заявки на детали конкретных марок и позиций.

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Одно из недавних ограблений в Гамбурге вообще перешло границы воображения. Хозяин роскошного Mercedes GLC 300 обнаружил преступников и вызвал полицию, но до приезда патрульного экипажа преступники без спешки скрылись с добычей.

Только в Гамбурге за год было взломано, ограблено и разобрано 2873 автомобиля. Это на 13% больше относительно предыдущего периода.

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По всей Германии суммарные убытки от "заготовителей" запасных частей за год достигли почти 124 млн евро, что от предыдущего календарного показателя на 9% больше.