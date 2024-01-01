Для російських елітних авто запчастини крадуть у Німеччині

Більшість з розібраного матеріалу акуратно пакується та відправляється до Росії, де уже вичерпано довоєнні запаси запчастин – там другий рік поспіль відчувається гостра нестача практично усіх деталей. Про це повідомляє Bild.



Правоохоронці за рік зафіксували 63 000 таких випадків. Слідчі дійшли до висновку, що організовані банди працюють швидко, точно і дуже майстерно.

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Експерти після аналізу низки викрадень, зламів та скручування деталей, систем та елементів агрегатної бази дійшли до висновку, що спеціалісти-крадії, ймовірно, працювали в автосервісі чи на автозаводах. Це підтверджує той факт, що на місці злочинів не виявлено шматків чи елементів потрощених запчастин – знімають акуратно.

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Є припущення, що в автомобільних злодюг найпоширеніший час для експропріації запчастин з автомобілів з 1-ї до 4-ї години ночі. Зловмисники не заморочуються вигадками, працюють за одним й тим самим сценарієм.

На замовлення можуть зняти будь-що, починаючи від фар і закінчуючи електронікою. Фото: ТГ-сторінка Bild

Спочатку вони у припаркованих автомобілів блокують сигналізацію чи знищують датчики руху, відеокамери в паркінгах, гаражах, а потім зламують замки машин. Щоправда, деталі цієї технології поліція не розписує.

Добре підготовлені фахівці розбирають на запчастини дорогі машини. Основні замовлення надходять з Росії. Там навіть є заявки на деталі конкретних марок та позицій.

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Одне з недавніх пограбувань у Гамбурзі взагалі перейшло межі уяви. Господар розкішного Mercedes GLC 300 виявив злочинців й викликав, але до приїзду патрульної поліції злочинці без поспіху втекли зі здобиччю.

Тільки у Гамбурзі за рік було зламано, пограбовано і розібрано 2873 автомобілі. Це на 13% більше відносно попереднього періоду.

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По всій Німеччині сумарні збитки від "заготівельників" запасних частин за рік досягли майже 124 млн євро, що від попереднього календарного показника на 9% більше.