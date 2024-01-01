Виявлено нові канали доставки елітних авто в Росію

Хай там як, але накладені на Росію санкції міжнародної спільноти та вихід з російського ринку європейських брендів виявилися малоефективними. Статистика показує зростання у цій країні продажів європейських автомобілів класу люкс.

Глава Rolls-Royce Кріс Браунрідж стурбований, але визнає, що нічого не можуть вдіяти з контрабандистами елітних автомобілів. Про це сповіщає motorpasion.com.

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З’явилися нові канали переправлення машин до Росії. Кріс Браунрідж посилається на свого колегу Даніеля Муріаса та його твердження, що тепер посередникам дешевше та швидше доставляти високоякісні автомобілі до Росії через Південну Корею.

Запрограмовані на корейську мову елітні автівки для ринку Південної Кореї пішли до Росії новим маршрутом постачання – поромом з Тонхе до Владивостока. Всього за 30 тисяч рублів, що в конвертації десь 250 євро, бортові системи автомобіля перепрошиваються з корейської мови на російську.

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Як з’ясувалося, санкції Південної Кореї проти Росії мінімальні й посередникам це вигідніше, ніж транспортувати елітні авто до РФ через інші країни, наприклад Вірменію чи Казахстан. Динаміка продаж пішла вгору.

Попри вжиті заходи, чорний ринок елітних автомобілів у Росії продовжує зростати. Як ще у січні писала The Times, з січня 2024 року по вересень того ж року продажі Rolls-Royce в Росії зросли на 39%. І це занепокоїло Rolls-Royce.

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За словами генерального директора Rolls-Royce Кріса Браунріджа, жодна з машин не була продана в дилерському центрі Rolls-Royce в Росії, а натомість усі надійшли через треті країни. Все просто: замість брендів, які продають елітні автомобілі в Росії, їх продають контрабандисти.

"З кожним Rolls-Royce, який будь-який із наших дилерів продає клієнту, ми перевіряємо, хто цей клієнт і куди ця машина прямує. Немає дилерів, які продають автомобілі клієнтам за межами регіонів, де ми повинні їх продавати. Ми в цьому абсолютно впевнені", – запевнив Кріс Браунрідж.

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Проблема Rolls-Royce, як і решти брендів, полягає в тому, що вони можуть лише контролювати, хто є клієнтом, який купує автомобіль у дилерському центрі. А ось те, що ті роблять після цього, проблема. Оскільки вони не можуть відрізнити клієнта, який купує автомобіль для себе, і посередника.

Коли автомобіль переходить у приватні руки, Rolls-Royce не може відстежувати рух транспортного засобу через закони про захист даних.

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"Ми не можемо зупинити це, у бренду немає доказів протиправних дій будь-кого з дилерів, але, якби були чіткі докази, то ми без вагань вжили б каральних заходів", – уточнює Браунрідж.