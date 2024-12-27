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В 2024 році в Україні купили 13 новеньких Rolls-Royce Spectre за півмільйона доларів

Перший електричний Rolls-Royce виявився популярним серед українців, які можуть собі дозволити купівлю автомобіля за більш ніж пів мільйона доларів. Чимало з них є представниками чинної влади.
За рік в Україні купили 13 Rolls-Royce Spectre - Auto24

Rolls-Royce Spectre – перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році.

Євген Гудущан
logo27 грудня, 17:10
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Наприкінці минулого року від джерел у бізнесових колах журналісти "Української правди" почули цікаву інформацію. Більше як десятеро українців замовили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад півмільйона євро.

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Таке авто не купують у салоні. Їх виготовляють лише під замовлення. І тим українським громадянам, яким пощастило стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати.

Станом на зараз, за інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих машин вже представляють нашу державу на вулицях Монако.

За інформацією джерел "Української правди" Rolls-Royce Spectre використовуються українськими нардепами та олігархами. Хто саме є користувачами цих шикарних електричок можна дізнатись у відео:

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