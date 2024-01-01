В Одесі помітили рідкісний електричний Rolls-Royce Spectre

Наразі в Україні налічується декілька Rolls-Royce Spectre. Як передає ТопЖыр, один з них був помічений в Одесі. Зображення електромобіля були опубліковані на сторінці Top Car Odessa в Instagram.

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Орієнтовна вартість цього автомобіля становить 600 000 доларів, проте, вона може значно збільшитись залежно від побажань та вподобань власника.

Spectre має електричну силову установку потужністю 585 кінських сил та батарею ємністю понад 100 кВт-год. До 100 км/год електромобіль прискорюється за 4,5 секунди, а прогнозований запас ходу на одному заряді становить 515 км.

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Цікаво, що перший Rolls-Royce Spectre в Україні з’явився у нас ледь не першим у Європі. За чутками одним із перших власником розкішного електромобіля став Геннадій Вацак, народний депутат і власник кондитерського дому «Вацак».