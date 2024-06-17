Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків

ФОТО: Rolls-Royce|
Гібридна система від Rolls-Royce буде дуже тихою навіть для 70-тонного танка
Силовий агрегат належить до військових двигунів Series 199 від Rolls-Royce Holdings. Цей холдинг жодного відношення до автомобільного бренду Rolls Royce в структурі BMW Group не має.
Військова бронетехніка масою від 50 до 70 тонн, яка використовує силові агрегати Rolls-Royce, надалі матиме акумуляторно-електричні силові агрегати, які щойно продемонстровані на оборонній виставці Eurosatory 2024. гібридний V10 на 1475 к.с.
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За словами керівника відділу розробки військових двигунів і систем в Rolls-Royce Power Systems Крістіана Вольфа, Rolls-Royce об'єднав дизельний двигун V10 з акумуляторно-електричним приводом. Окрім збільшення потужності, використання гібридної системи також допомагає краще приховувати танки від тепловізорів.
Rolls-Royce не вдавався в подробиці, але підтвердив, що мотор працює на дизельному паливі і може бути доповнений гідравлічними агрегатами, повітряними компресорами та електрогенераторами. Зараз він видає 1475 к.с. або 1100 кВт, але це не межа. Виробник заявив про розробку 1600-сильного силового агрегата.
Новинка – гібрид дизельного V10 з акумуляторно-електричним приводом. Фото: Rolls-Royce
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Гібридна система корисна не тільки тихим ходом. Вона допомагає в прискоренні та швидкісному водінні, що є важливими фактором для військового автомобіля.