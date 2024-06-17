Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків

Силовий агрегат належить до військових двигунів Series 199 від Rolls-Royce Holdings. Цей холдинг жодного відношення до автомобільного бренду Rolls Royce в структурі BMW Group не має.

Військова бронетехніка масою від 50 до 70 тонн, яка використовує силові агрегати Rolls-Royce, надалі матиме акумуляторно-електричні силові агрегати, які щойно продемонстровані на оборонній виставці Eurosatory 2024. гібридний V10 на 1475 к.с.

Читайте також Які нові автомобілі випустить BMW, Mini та Rolls-Royce

За словами керівника відділу розробки військових двигунів і систем в Rolls-Royce Power Systems Крістіана Вольфа, Rolls-Royce об'єднав дизельний двигун V10 з акумуляторно-електричним приводом. Окрім збільшення потужності, використання гібридної системи також допомагає краще приховувати танки від тепловізорів.

Rolls-Royce не вдавався в подробиці, але підтвердив, що мотор працює на дизельному паливі і може бути доповнений гідравлічними агрегатами, повітряними компресорами та електрогенераторами. Зараз він видає 1475 к.с. або 1100 кВт, але це не межа. Виробник заявив про розробку 1600-сильного силового агрегата.

Новинка – гібрид дизельного V10 з акумуляторно-електричним приводом. Фото: Rolls-Royce

Читайте також Майже 100-річний Rolls-Royce Phantom II переробили в електрокар

Гібридна система корисна не тільки тихим ходом. Вона допомагає в прискоренні та швидкісному водінні, що є важливими фактором для військового автомобіля.