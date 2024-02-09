Британська компанія Electrogenic повідомила про завершення робіт й передачу замовнику Rolls-Royce Phantom II 1929 року, переробленого в сучасний електрокар.

Реставраційні роботи та зміну силового блоку зроблено на автомобілі, що належить голлівудській зірці Джейсону Момоа з "Гри престолів", "Аквамена", "Дюни" та інших кінострічок.

У первісному виконанні автомобіль, як розповідає часопис Іnsideevs, мав 7,7-літровий рядний 6-циліндровий двигун, що виробляв від 40 до 50 кінських сил. У парі з цим агрегатом працювала несинхронізована чотириступенева механічна коробка передач.

В такій стандартній конфігурації Rolls-Royce міг набрати максимальну швидкість 130 км/год. Щоправда, це було в роки "молодості", а в "похилому віці" автомобіль розсипався б уже при досягненні стрілки спідометра до позначки під сотню кілометрів.

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При реставрації бензиновий двигун і коробку передач акуратно зняли й замінили акумуляторами місткістю 93 кВт-год, які були точно інтегровані в чинну структуру автомобіля.

Батареї живлять електродвигун, встановлений між рейками шасі. Він через спеціальну одношвидкісну коробку передач з прямим приводом передає 150 кВт і 310 Нм крутного моменту на фіксований редуктор. Той, своєю чергою, передає 1000 Нм на карданний вал.

При цьому інженери-реставратори зуміли усі системи бездоганно з’єднати та завести на контроль спеціального програмного забезпечення. Його розробили самі ж інженери Electrogeni під цей проєкт.

Реставратори діяли за уже перевіреним алгоритмом: конфігурація батареї адаптувалася спеціально до моделі з розміщенням в оригінальній архітектурі транспортного засобу без внесення будь-яких змін до самої конструкції.

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Компанія Electrogenic вдало скористалася перевагами Phantom II від значного простору, отриманого після демонтажу двигуна і трансмісії. В моторну нішу між стійками рами вмонтували батареї.

Розробники розповідають, що однією з найбільших проблем було знайти спосіб зберегти та модернізувати центральну повністю механічну проточну систему змащування Phantom. Ця система призначена для направлення масла до численних втулок з фосфорної бронзи гальм і тяг підвіски, а також до інших механічних систем керування, які мають вирішальне значення для характерної для Rolls-Royce плавної роботи.

Наразі складна система була порушена через втрату рядного шестициліндрового двигуна. Через це довелося доповнити конструкцію, щоб забезпечити функціонування згаданих вище механізмів.

Ще один виклик був пов'язаний з переробленням оригінальної гальмівної системи, що мала б бездоганно працювати з оновленою архітектурою EV. Оригінальна гальмівна педаль і важелі були розташовані під перегородкою в зоні, яку зайняла велика батарея, а гальмівний сервопривід містився в коробці передач, яку також зняли.

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Довелося змінити положення оригінальних гальмівних важелів і тросиків і при цьому зберегти передавальні числа механічної системи балансування. Щоправда, зробили це вже у новій конфігурації.

Гальмами керує нова розроблена педаль, потужність гальмування якої значно збільшена завдяки новій гідравлічній системі між педаллю та оригінальними тросовими приводами. При цьому команда Electrogenic відкалібрувала гальма для роботи з функцією рекуперації енергії двигуна, ще більше покращуючи ефективність гальмування, одночасно збільшуючи ефективність і запас ходу.

Програма модернізації торкнулася салону, де Electrogenic подбав про те, щоб зберегти чудові оригінальні риси красивої кабіни, обшитої шкірою та деревом. Було повторно використано рідні елементи керування, а стандартні дисплеї творчо перероблено.

Покажчик рівня палива, який спочатку являв собою вертикальне оглядове скло, тепер став світлодіодним індикатором стану заряду. Амперметр став вимірювачем потужності, який показує споживання електроенергії при розгоні та виробництво енергії при регенерації. Датчик температури оливи тепер показує температуру зарядного пристрою, тоді як датчик температури води – показники електродвигуна.

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Оновлення автомобіля поширилося на аудіосистему: в салоні тепер розміщено найсучаснішу високоякісну систему hi-fi з кількома динаміками, вбудованим сабвуфером і підключенням Bluetooth.

Тепер електрифіковану класичну машину голлівудської зірки Джейсона Момоа (див. фото знизу) можна без зусиль завести, вона розганяється плавно й тихо, і їй більше не потрібно їздити з подвійним натисканням зчеплення.

Оновлена гальмівна система без зусиль уповільнює двотонний Rolls-Royce і дає водієві більше безпеки як у місті, так і на заміській дорозі. Плюс до всього електрокар доволі економічний і далекохідний.

В нинішньому стані потенціалу батареї та найсучаснішої трансмісії з функцією рекуперації запас ходу досягає приблизно 240 км. Компанія Electrogenic також розробила різні режими водіння з налаштуваннями "Drive" для нормальної роботи, "Eco" для збільшення запасу ходу та "Sport" для високопродуктивної роботи. Існує також налаштування "regen doubler" для рекуперативного гальмування, яке водій може використовувати на довгих крутих спусках.