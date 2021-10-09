Детейлінг або професійна глибока чистка автомобіля з наведенням лоску, виконується з застосуванням дорогої хімії та косметики. Такі процедури зазвичай проводять для розкішних автомобілів і щойно знайдених у занедбаному стані раритетів, та чому б не потішити розкішною мийкою стару українську малолітражку?

У відео розповідається, що цей ЗАЗ 968 мав лише одного власника і більш як 20 років простояв у гаражі. Машину в пилюці та з іржею доправили на станцію мийки, де її перетворили на блискучий “вінтажний сітікар”.

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Можливо, не всі мають змогу та цікавість, для перегляду усього 40-хвилинниго відео з усіма етапами очищення “Запорожця”, та його історією, тому підкажемо, що результат можна побачити на 36-й хвилині ролика. Втім, ця робота справді гідна уваги.

Кадри відео

Немає сенсу описувати увесь довгий процес глибокого очищення автомобіля – про детейлінг ми докладно розповідали раніше, але варто зазначити, що це справді глибоко. У процесі робіт майстрам довелось демонтувати деякі панелі та деталі салону, попрацювати в моторному відсіку та навіть з днищем машини. В результаті, без жодних ремонтних робіт, автомобіль виглядає так, немов побував на реставрації.