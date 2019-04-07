Якщо ваш автомобіль не новий, але вам дуже хочеться, щоб він знову став таким - ну хоча б зовні, вам потрібен майстер по детейлингу. Що значить це слово?

Слово детейлінг походить від англійського слова "деталь" – тобто максимально ретельна робота з деталями. Мається на увазі не ремонт з технічної точки зору, а повернення машині втраченого з роками зовнішнього лоску.

Іншими словами, детейлінг – це усунення всіх слідів, які видають вік машини, її старять. А які риси "старості" у автомобіля? З одного боку, це подряпини і потертості на лаку, фарбі, хромі та глянсової поверхні пластику.

Автомобільний детейлінг – особливий вид професійного догляду за машиною, який полягає в ретельному видаленні слідів старіння.

А з іншого – це малопомітні на перший погляд відкладення пилу, жиру і бруду, які ніяка мийка не може видалити з дрібних поглиблень, тонких щілин, місць стику деталей, кріплення декоративних накладок, шильдиків та ін.

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Як боротися зі старістю

Спосіб вирішення цих проблем – звичайний: полірування і чистка (мийка). З тією лише різницею, що кожна видима деталь, яка може нести на собі вищезазначені сліди часу, обробляється окремо – тобто демонтується, "персонально" очищається, полірується, і те ж саме робиться з місцем, на якому вона кріпилася.

Поліровці піддається не лише лакофарбове покриття, але і багато видів пластику, розсіювачі фар і ліхтарів. Інші типи пластмас обробляються спеціальними препаратами, які освіжають поверхню. Те ж саме стосується гумових деталей – шин, віконних ущільнювачів, прокладок, окантовок, захисних накладок.

Текстильні матеріали, обробка зі шкіри та її замінників додатково обробляються для видалення "старих" запахів. Застосовується і мийка, і хімчистка, і знищення бактерій.

Детейлінг крім іншого має на увазі очищення кожного сантиметра обробки інтер'єру, тому вимагає так багато часу.

Після закінчення робіт з очищення та глибокого полірування поверхонь лакофарбове покриття часто обробляють захисними складами тривалого дії (типу "твердий віск", "рідке скло"), які паралельно надають лаку і фарби додатковий блиск.

Повернути молодість – це дорого

Детейлінг автомобіля – кропітка праця, яка займає не один день. В Україні ціна такого замовлення починається від 300 – 500 доларів і доходить до 1 тисячі доларів, у розвинених країнах ціна доходить до 3 тисяч доларів. Фахівець фактично повинен поєднувати кілька професій – мийника, полірувальника, слюсаря-збирача, володіти різними технологіями очищення.

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Майстер з детейлінгу повинен розташовувати майстерні з хорошим освітленням і хоча б невеликим комплектом обладнання: полірувальною технікою для скла і ЛКП, апаратом хімчистки або парової чистки, компресором, інструментом для демонтажу панелей обробки, слюсарним інструментом…

Майстер детейлінгу – це справжній універсал, який володіє технологіями догляду за кузовом і слюсарними навичками.

Але найголовніше, що не всі майстри, які беруться за таку роботу, можуть успішно її завершити. І справа не в тому, що майстрові не вдається відмити якісь забруднення, а в тому, що він не зможе правильно змонтувати те, що демонтував – рівно встановити зняті молдинги і панелі, зібрати світлотехніку, шильдики, ручки, антени... А треба ще нічого не зламати при розбиранні, в той час як у сучасних машинах використовується багато одноразових пістонів і відверто кволих пластикових деталей.

Тому так важливо потрапити з машиною саме до професіонала детейлінгу, який додасть вашому автомобілю вид нового, а не “нагородить” його прикметами, який пережив ДТП або побував з ремонтом в руках кустарів з гаражної СТО.

Рекомендація Авто24

Детейлінг – процедура наскільки недешева, настільки і непроста. Тим більше, що і фахівців з цієї послуги не так вже й багато. Якщо вам такі профі не по кишені або недоступні чисто географічно, спробуйте доручити "освіження" вашої машини просто тим, хто займається поліруванням лакофарбового покриття. Ці люди вміють працювати з деталями екстер'єру та інтер'єру, знають, як не зіпсувати щось в обробці, і до того ж люди цієї професії зустрічаються практично в кожному місті. Але не варто чекати від полірувальника повного комплексу послуг з детейлінгу – все-таки це робота дуже специфічна.

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