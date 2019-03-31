Ми вже розповідали, для чого потрібно очищати кондиціонер автомобіля, але не очікували, що на одній з редакційних машин побачимо таке...

Одна з машин, якою користуються журналісти Авто24, Daewoo Lanos з кузовом хетчбек, потребувала ремонту, пов'язаного з демонтажем торпедо. Скориставшись моментом, поки майстри займалися кузовом, ми вирішили заглянути всередину торпедо – а саме, в його кліматичний модуль. До якого у нас були деякі претензії: пічка гріла дуже слабко, а кондиціонер хоч і охолоджував повітря, але робив це тільки на максимальних режимах роботи вентилятора. Всередині ми побачили багато несподіваного.

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Радіатор опалення

Теплообмінник "пічки" зовні мав вигляд новенького, незважаючи на поважний вік. Але ми підозрювали його у втраті здатності пропускати охолоджуючу рідину – через внутрішнє забруднення. Достовірно перевірити це нелегко, але це вважається характерною проблемою старих "Ланосів". Тому заглянули всередину: всі чотири доступні для огляду тонкі плоскі трубки були забиті червоно-коричневим нальотом.

Радіатор опалення нашого Lanos (ліворуч), незважаючи на вік, виглядав як новий (праворуч). Але всередині "ветеран" виявився забитим відкладеннями.

Спроба промити теплообмінник змінила ситуацію тільки в двох видимих трубках з чотирьох. Тому ми без сумніву купили новий радіатор для пічки "Ланоса" (вітчизняного виробника).

Випарник кондиціонера

В принципі, особливих претензій до кондиціонера у нас не було, – все-таки він так-сяк охолоджував салон. Тому секцію з теплообмінником "кондішена" – випарником – ми відкрили швидше заради цікавості. І не пошкодували. Цей радіатор виявився буквально забитим брудом. Не менш 30% площі випарника, зверненої до вентилятора, виявилася покритою щільною кіркою, непроникною для повітряного потоку. Звідки вона взялася? Чому нічого подібного не виявилося на радіаторі опалювача, який стоїть в тому ж повітряному потоці?

Випарник кондиціонера виявився забитим сміттям і заліпленим засохлим коржем з пилу, суцвіть і тополиного пуху.

Справа в тому, що випарник кондиціонера при його активації покривається вологою. На яку осідають пил, дрібні квіткові пелюстки і сухе насіння рослин, до того ж – тополиний пух (фільтру салонного повітря, як і на більшості Lanos, на нашій машині немає). У мокрому вигляді це сміття під дією потоку повітря спресовується, посилюється волокнами пуху – і засихає під час стоянки. Ось вам і міцна кірка на теплообміннику, яка припиняє потік повітря через нього і погіршує тим самим теплообмін.

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На щастя, шар присохлого сміття виявився армованим волокнами пуху і тому легко знімався за допомогою зубної щітки і зубочистки.

На радіаторі пічки такого бруду не виявилося, тому що вся вона залишилася на випарнику, який стоїть першим у тому ж потоці повітря і залишає все сміття на собі. Зрозуміло, що в "Ланосі" без кондиціонера сміття благополучно долітає до радіатора “грубки” або осідає в затишних куточках повітропроводів.

Втім, при будь-якій комплектації Lanos виходить, що бруд шкодить опалювачу: на якому б з двох радіаторів сміття не осіло, воно все одно перегороджує один і той же потік повітря, що йде через теплообмінник печі.

Як очистити випарник кондиціонера

Звичайно, на багатьох СТО нам би запропонували просто поміняти теплообмінник кондиціонера, оскільки возитися з очищенням ніжної деталі висококваліфікованим професіоналам ніколи. Але ми вирішили зберегти на автомобілі оригінальну корейську деталь, єдина проблема якої – бруд на зовнішній поверхні.

Таку колекцію сміття і бруду зібрав кондиціонер нашого Daewoo Lanos за 190 тис. км пробігу по дорогах українських міст і кількох зарубіжних країн.

Хоча у нас був в запасі високоякісний німецький препарат для миття випарника, ми почали з сухого чищення: зубочисткою і зубною щіткою акуратно відокремили від алюмінію корж засохлого бруду. Завдяки армуванню тополиним пухом, цей малоприємний "килим" виявився досить міцним, і знявся на подив легко.

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Потім ми окропили цю сторону радіатора препаратом-очищувачем і близько години виколупували грудки мокрих забруднень з деяких сот – знову-таки зубочисткою. Це потрібно робити максимально акуратно, щоб не пошкодити ніжні алюмінієві пластини. З цієї ж причини ми відмовилися від спокуси продути соти радіатора зустрічним потоком води або стисненого повітря. Контролювати процес зручно за допомогою двох ламп-переносок: одна створює підсвічування, демаскуючи забиті канали сот, а друга світить з вашого боку, дозволяючи детально бачити конкретний сторонній об'єкт.

Ідеально вичистити випарник не вдалося. Але з огляду на те, що кондиціонер непогано працював і під шаром бруду, такий результат можна вважати успішним.

Повинні сказати, що навіть якщо б ми пропустили операцію з очищення окремих сот, ефективність роботи пічки та кондиціонера після видалення пило-квітково-пухового "коржа" все одно істотно б зросла. Ну а після нашого комплексного чищення результат просто чудовий: потік повітря став помітно могутнішим. З приходом тепла, сподіваємося, так само порадує нас і "на повні груди" дихаючий кондиціонер.

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Якщо з якоїсь причини доводиться розбирати великі агрегати і вузли немолодого автомобіля, намагайтеся скористатися нагодою, щоб проінспектувати деталі, доступ до яких відкрився внаслідок ремонту. Навіть якщо для такої перевірки доведеться витратити незаплановані гроші, це допоможе заощадити кошти в майбутньому – завдяки тому, що вчасно замічена несправність буде усунута "попутно", без спеціального розбирання всієї системи. Та й сама по собі превентивна заміна або ремонт зношеного вузла часто дозволяє зберегти від поломки сполучені з нею деталі.

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