Мы уже рассказывали, для чего нужно очищать кондиционер автомобиля, но не ожидали, что на одной из редакционных машин увидим такое...

Одна из машин, которой пользуются журналисты Авто24, Daewoo Lanos с кузовом хэтчбек, потребовал ремонта, связанного с демонтажем торпедо. Воспользовавшись моментом, пока мастера занимались кузовом, мы решили заглянуть вовнутрь торпедо – а именно, в его климатический модуль. К которому у нас были некоторые претензии: печка грела совсем слабо, а кондиционер хоть и охлаждал воздух, но делал это только на максимальных режимах работы вентилятора. Внутри мы увидели много неожиданного.

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Радиатор отопителя

Теплообменник “печки” внешне выглядел как новенький, несмотря на солидный возраст. Но мы подозревали его в утере способности пропускать охлаждающую жидкость – из-за внутреннего загрязнения. Достоверно проверить это нелегко, но поскольку это считается характерной проблемой подержанных “Ланосов”, мы приняли ее как данное. Тем более то, что можно увидеть, заглянув в подводящие патрубки, как будто подтверждало общепринятую теорию: все четыре доступных для обзора тонких плоских трубки были забиты красно-коричневым налетом.

Радиатор отопителя нашего Lanos (слева), несмотря на возраст, выглядел как новый (справа). Но внутри “ветеран” оказался забит отложениями.

Попытка промыть теплообменник изменила ситуацию только в двух трубках из четырех – да и то, хоть просвет в них как будто обозначился, но тем не менее налет в этих каналах остался. Поэтому мы без сомнения купили новый радиатор для печки “Ланоса” (отечественного производителя).

Испаритель кондиционера

В принципе, особых претензий к кондиционеру у нас не было, - все-таки он худо-бедно охлаждал салон. Поэтому секцию с теплообменником “кондишена” – испарителем – мы открыли скорее ради любопытства. И не пожалели. Этот радиатор оказался буквально забит грязью. Не менее 30 % площади испарителя, обращенной к вентилятору, оказалась покрыта плотной коркой, непроницаемой для воздушного потока. Откуда она взялась? Почему ничего подобного не оказалось на радиаторе отопителя, который стоит в том же воздушном потоке?

Испаритель кондиционера оказался забит мусором и залеплен засохшим коржом из пыли, соцветий и тополиного пуха.

Дело в том, что испаритель кондиционера при его активации покрывается влагой. На которую оседают пыль, мелкие цветочные лепестки и сухие семена растений, и вдобавок – тополиный пух (фильтра салонного воздуха, как и на большинстве Lanos, на нашей машине нет). В мокром виде этот мусор под действием потока воздуха спрессовывается, усиливается волокнами пуха – и засыхает во время стоянки. Вот вам и прочная корка на теплообменнике, которая прекращает поток воздуха через него и ухудшает тем самым теплообмен.

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К счастью, слой присохшего мусора оказался армирован волокнами пуха и потому легко снимался при помощи зубной щетки и зубочистки.

На радиаторе печки такой грязи не оказалось, потому что вся она осталась на испарителе, который стоит первым в том же потоке воздуха и оставляет весь мусор на себе. Понятно, что в “Ланосах” без кондиционера мусор благополучно долетает до радиатора печки или оседает в укромных уголках воздуховодов.

Впрочем, при любой комплектации Lanos получается, что грязь вредит отопителю: на каком бы из двух радиаторов мусор не осел, он все равно перегораживает один и тот же поток воздуха, идущий через теплообменник печки.

Как очистить испаритель кондиционера

Конечно, на многих СТО нам бы предложили просто поменять теплообменник кондиционера, поскольку возиться с очисткой нежной детали высококвалифицированным профессионалам недосуг. Но мы решили сохранить на автомобиле оригинальную корейскую деталь, единственная проблема которой – грязь на наружной поверхности.

Такую коллекцию мусора и грязи собрал кондиционер нашего Daewoo Lanos за 190 тыс. км пробега по дорогам украинских городов и нескольких зарубежных стран.

Хотя у нас был в запасе высококачественный немецкий препарат для митья испарителя, мы начали с сухой чистки: зубочисткой и зубной щеткой аккуратно отделили от алюминия корж засохшей грязи. Благодаря армированию тополиным пухом, этот малоприятный “ковер” оказался довольно крепким, и снялся на удивление легко.

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Затем мы оросили эту сторону радиатора препаратом-очистителем и около часа выковыривали комки мокрых загрязнений из некоторых сот – снова-таки зубочисткой. Это нужно делать максимально аккуратно, чтобы не повредить нежные алюминиевые пластины. По этой же причине мы отказались от соблазна продуть соты радиатора встречным потоком воды или сжатого воздуха. Контролировать процесс удобно при помощи двух ламп-переносок: одна создает контровый свет, демаскируя забитые каналы сот, а вторая светит с вашей стороны, позволяя детально видеть конкретный посторонний объект.

Идеально вычистить испаритель не удалось. Но учитывая, что кондиционер сносно работал и под слоем грязи, такой результат можно считать успешным.

Должны сказать, что даже если бы мы пропустили операцию по очистке отдельных сот, эффективность работы печки и кондиционера после удаления пыле-цветочно-пухового “коржа” все равно существенно бы выросла. Ну а после нашей комплексной чистки результат просто замечательный: поток воздуха стал заметно мощнее. С приходом тепла, надеемся, так же порадует нас и “полной грудью” задышавший кондиционер.

Рекомендация Авто24

Если по какой-то причине приходится разбирать крупные агрегаты и узлы немолодого автомобиля, старайтесь воспользоваться случаем, чтобы проинспектировать детали, доступ к которым открылся вследствие ремонта. Даже если для такой проверки придется потратить незапланированные деньги, это поможет сэкономить средства в будущем – благодаря тому, что вовремя замеченная неисправность будет устранена “попутно”, без специальной разборки всей системы. Да и сама по себе превентивная замена или ремонт изношенного узла часто позволяет сберечь от поломки сопрягающиеся с ней детали.

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