Если ваш автомобиль не новый, но вам очень хочется, чтобы он снова стал таким - ну хотя бы внешне, вам нужен мастер по детейлингу. Что значит это слово?

Слово детейлинг происходит от английского слова “деталь” - то есть максимально тщательная работа с деталями. Имеется в виду не ремонт с технической точки зрения, а возвращение машине утраченного с годами внешнего лоска.

Иными словами, детейлинг – это устранение всех следов, которые выдают возраст машины, старят ее. А какие черты “старости” у автомобиля? С одной стороны, это царапины и потертости на лаке, краске, хроме и глянцевой поверхности пластика.

Автомобильный детейлинг – особый вид профессионального ухода за машиной, который состоит в тщательном удалении следов старения.

А с другой – это малозаметные на первый взгляд отложения пыли, жира и грязи, которые никакая мойка не может удалить из мелких углублений, тонких щелей, мест стыка деталей, крепления декоративных накладок, шильдиков и пр.

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Как бороться со старостью

Способ решения этих проблем – самый обычный: полировка и чистка (мойка). С той лишь разницей, что каждая видимая деталь, которая может нести на себе вышеуказанные следы времени, обрабатывается отдельно – то есть демонтируется, “персонально” очищается, полируется, и то же самое делается с местом, на котором она крепилась.

Полировке подвергается не только лакокрасочное покрытие, но и многие виды пластика, рассеиватели фар и фонарей. Другие типы пластмасс обрабатываются специальными препаратами, которые освежают поверхность. То же самое касается резиновых деталей – шин, оконных уплотнителей, прокладок, окантовок, защитных накладок.

Текстильные материалы, отделка из кожи и ее заменителей дополнительно обрабатываются для удаления “старых” запахов. Применяется и мойка, и химчистка, и уничтожение бактерий.

Детейлинг кроме прочего подразумевает очистку каждого сантиметра отделки интерьера, поэтому требует так много времени.

По окончании работ по очистке и глубокой полировке поверхностей лакокрасочное покрытие часто обрабатывают защитными составами длительного действия (типа “твердый воск”, “жидкое стекло”), которые параллельно придают лаку и краске дополнительный блеск.

Вернуть молодость – это дорого

Детейлинг автомобиля – кропотливый труд, который занимает не один день. В Украине цена такого заказа начинается от

300 – 500 долларов и доходит до 1 тысячи долларов, в развитых странах цена доходит до 3 тысяч долларов. Специалист фактически должен совмещать несколько профессий – мойщика, полировщика, слесаря-сборщика, владеть различными технологиями очистки.

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Мастер по детейлингу должен располагать мастерской с хорошим освещением и хотя бы небольшим комплектом оборудования: полировальной техникой для стекла и ЛКП, аппаратом химчистки или паровой чистки, компрессором, инструментом для демонтажа панелей отделки, слесарным инструментом…

Мастер детейлинга – это настоящий универсал, который владеет технологиями ухода за кузовом и слесарными навыками.

Но самое главное, что не все мастера, которые берутся за такую работу, могут благополучно ее завершить. И дело не в том, что мастеру не удается отмыть какие-то загрязнения, а в том, что он не сможет правильно смонтировать то, что демонтировал – ровно установить снятые молдинги и панели, собрать светотехнику, шильдики, ручки, антенны… А ведь нужно еще ничего не сломать при разборке, в то время как в современных машинах используется много одноразовых пистонов и откровенно хлипких пластиковых деталей.

Поэтому так важно попасть с машиной именно к профессионалу детейлинга, который придаст вашему автомобилю вид нового, а не “наградить” его приметами пережившего ДТП или побывавшего с ремонтом в руках кустарей из гаражной СТО.

Рекомендация Авто24

Детейлинг – процедура насколько недешевая, настолько и непростая. Тем более, что и специалистов по этой услуге не так уж и много. Если вам такие профи не по карману или недоступны чисто географически, попробуйте поручить “освежение” вашей машины просто тем, кто занимается полировкой лакокрасочного покрытия. Эти люди умеют работать с деталями экстерьера и интерьера, знают, как не испортить что-то в отделке, и к тому же люди этой профессии встречаются практически в каждом городе. Но не стоит ждать от полировщика полного комплекса услуг по детейлингу – все-таки это работа очень специфическая.

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