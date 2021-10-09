Детейлинг или профессиональная глубокая чистка автомобиля с наведением лоска выполняется с применением дорогостоящей химии и косметики. Такие процедуры обычно проводят для роскошных автомобилей и только что найденных в заброшенном состоянии раритетов, но почему бы не порадовать роскошной мойкой старую украинскую малолитражку?

В видео рассказывается, что у этого ЗАЗ 968 был только один владелец, машина более 20 лет простоял в гараже. Автомобиль в пыли и со ржавчиной доставили на станцию мойки, где ее превратили в блестящий "винтажный ситикар".

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Возможно, не у всех есть возможность и интерес для просмотра 40-минутного видео со всеми этапами очистки "Запорожца" и его историей, поэтому подскажем, что результат можно увидеть на 36-й минуте ролика. Впрочем, эта работа действительно достойна внимания.

Кадры видео

Нет смысла описывать весь долгий процесс глубокой очистки автомобиля – о детейлинге мы подробно рассказывали ранее, но стоит отметить, что это действительно глубоко. В процессе работ мастерам пришлось демонтировать некоторые панели и детали салона, поработать в моторном отсеке и даже с днищем машины. В результате без ремонтных работ автомобиль выглядит так, словно побывал на реставрации.