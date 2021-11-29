Житель Закарпаття заснував два музеї, вирощує виноград та реставрує старі автомобілі.

Закарпатець власноруч зібрав авто, якому 85 років. Тепер це один експонатів його музею.

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"Вона для мене, як казкова машина. Я її збирав протягом 30 років. Машина була в коробках: двигун окремо, тут обшивки не було. Два дзеркала, два малі поворотники – це з Англії. Гальмівні манжети з Аргентини", — розповідає Янош Шепа.

А ще у закарпатця є голландський велосипед фірми "Ariane", якому 31 рік. Він розповів: "Це один з улюблених велосипедів голландської королеви. Тут видно, що велика зірка викладена з тюльпанів. Тепер я збираю один велосипед, який називається "Чудо". Його виготовили ще в 30-х роках в Будапешті. Цей велосипед дуже поржавів. До нього уже ручки готові. Вони дерев’яні".