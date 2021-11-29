Житель Закарпатья основал два музея, выращивает виноград и реставрирует подержанные автомобили.

Закарпатец собственноручно собрал автомобиль, которому 85 лет. Теперь это один из экспонатов его музея.

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"Она для меня, как сказочная машина. Я ее собирал в течение 30 лет. Машина была в коробках: двигатель отдельно, здесь обшивки не было. Два зеркала, два малых поворотника – это из Англии. Тормозные манжеты из Аргентины", – рассказывает Янош Шепа.

А еще у закарпатца есть голландский велосипед фирмы "Ariane", которому 31 год. Он рассказал: "Это один из любимых велосипедов голландской королевы. Здесь видно, что большая звезда выложена из тюльпанов. Теперь я собираю один велосипед, который называется "Чудо". Его изготовили еще в 30-х годах в Будапеште. Этот велосипед очень поржавел. К нему уже ручки готовы. Они деревянные.