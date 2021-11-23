Потому что идеи для лучшего будущего нужно закладывать в детские головы.

Re-think, Re-duce, Re-cycle – так BMW описывает экологическую тематику арт-кара, расписанного школьниками. 110 ученикам помогали два учителя изобразительного искусства, а сама картина на кузове электрокара имитирует стиль калифорнийской художницы Джен Старк.

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Работы художницы были выбраны как объект для подражания, поскольку символизируют замысловатые формы, встречающиеся в природе. Боковые и заднее стекло заменили "полотнами" с графикой об экологических принципах: утилизацию, переработку и вторичное использование. Также есть напоминание о бережливом отношении к природе в слове Reduce.

Кузов электрического хэтчбека BMW i3 кое-где сохранил оригинальную краску, нетронутыми остались и глянцевые черные колесные диски, которые контрастируют с красочным кузовом. Сейчас созданный школьниками арт-кар выставлен на территории средней школы в Провиденсе, США. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Фото: арт-кар BMW i3 / BMWBLOG