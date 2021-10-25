Особые "бляхи" для машин порой могут стоить дороже самих автомобилей, за которыми они закреплены, и это один из таких случаев.

Желание некоторых людей выделяться и подчеркивать свою особенность позволяет сообразительным предпринимателям (а иногда и государству) хорошо наживаться на них. Мы уже рассказывали о том, сколько стоят “козырные” номерные знаки для автомобилей в мире и в Украине, стоимость которых поражает. Но табличка, выставленная на продажу в Калифорнии, может побить мировой рекорд.

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Сейчас официальный рекорд стоимости удерживает номерной знак с надписью “1”, зарегистрированный в ОАЭ в 2018 году. Номер был продан за 52,2 миллиона дирхамов, что эквивалентно 14,2 миллиона долларов США. Впрочем на американском континенте у него уже есть два потенциальных конкурента. Первый – старый универсал Volvo V70 первого поколения с номером, выданным в штате Нью-Йорк и с надписью New York. Этот номерной знак предлагается за 20 миллионов долларов.

А на днях на торги выставили лот, оцененный в 5 888 эфиров (криптовалюта Ethereum, ETH), что соответствует 24 309 373 в долларах США. И это еще не финальная цифра, поскольку торги продолжаются. Табличка содержит всего два символа, что является нетипичным для местных регистрационных знаков. Буквы “MM” на знаке стали бы прекрасным дополнением к автомобилю Мэрилина Мэнсона или Маршалла Мэтерса (Эминем) или для промокара конфет M&M’s – во всяком случае, простым смертным на Toyota Prius или Nissan Maxima такие номера просто не по карману.

Фото: NFT-токен с уникальным автомобильным номером / OpenSea