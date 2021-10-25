Кабмин своим постановлением вносит целый ряд изменений в Правила дорожного движения. Документ должен вступить в силу с 1 ноября 2021 года.

До вступления в силу новых Правил дорожного движения остается чуть больше недели. За это время все водители должны с ними ознакомиться. Документ, утвержденный правительством, состоит из 50 страниц.

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Подавляющее большинство изменений касается расширения прав и свобод для велосипедистов. Вводится определение "велосипедной дорожки", "велосипедной полосы" и "велосипедного переезда".

Также в документе описаны изменения дорожных знаков и разметки.

"Армагеддон в новых правилах дорожного движения? – комментирует ситуацию Владимир Караваев, заместитель главы координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения. — Пытаясь разобраться с принятыми изменениями, зашел в тупик. В сравнительной таблице к проекту постановления – полнейший хаос. Прежняя редакция вообще не стыкуется с новой. Над смысловым контекстом можно рыдать. И это в Правилах, где даже запятая влияет на чью-то жизнь".

Изменения касаются всех аспектов ПДД. Изменятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов. Изменится и классификация государственных дорог. Кроме трех общепринятых типов (международные, национальные и региональные) вводится четвертый — территориальный.

Одно из наиболее принципиальных изменений — ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которые регулируются шириной разметки. "Вы не сможете двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки отличаются своей шириной — до 15 см и 20 см соответственно. Так что линейку придется возить с собой".