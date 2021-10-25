Кабмін своєю постановою вносить цілу низку змін в Правила дорожнього руху. Документ має набрати чинності з 1 листопада 2021 року.

До вступу в силу нових Правил дорожнього руху залишається трохи більше тижня. За цей час усі водії повинні з ними ознайомитись. Документ, затверджений урядом, складається з 50 сторінок.

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Переважна більшість змін стосується розширення прав та свобод для велосипедистів. Вводиться визначення "велосипедної доріжки", "велосипедної смуги" та "велосипедного переїзду".

Також в документі описані зміни дорожніх знаків та розмітки.

"Армагеддон у нових правилах дорожнього руху? — коментує ситуацію Володимир Караваєв, заступник голови координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху. — Намагаючись розібратися з ухваленими змінами, зайшов у глухий кут. У порівняльній таблиці до проекту постанови — цілковитий хаос. Колишня редакція взагалі не стикується з новою. Над смисловим контекстом можна ридати. І це в Правилах, де навіть кома впливає на чиєсь життя".

Зміни стосуються всіх аспектів ПДР. Зміняться розмітка та дорожні знаки, правила зупинки та стоянки, з'являться діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів. Зміниться і класифікація державних доріг. Крім трьох загальноприйнятих типів (міжнародні, національні та регіональні) вводиться четвертий — територіальній.

Одна з найбільш принципових змін — обмеження швидкості за межами населених пунктів, які регулюються шириною розмітки. "Ви не зможете рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки відрізняються своєю шириною — до 15 см і 20 см відповідно. Так що лінійку доведеться возити з собою".