Особливі "бляхи" для машин часом можуть коштувати дорожче за самі автомобілі, за якими вони закріплені і це один із таких випадків.

Бажання деяких людей виділятись та підкреслювати свою особливість дозволяє кмітливим підприємцям (а іноді й державі) добряче наживатись на них. Ми вже розповідали про те, скільки коштують “козирні” номерні знаки для автомобілів у світі та в Україні, вартість яких вражає. Але табличка, виставлена на продаж у Каліфорнії, може побити світовий рекорд.

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Наразі офіційний рекорд вартості утримує номерний знак з написом “1”, зареєстрований в ОАЕ у 2018 році. Номер було продано за 52,2 мільйона дирхам, що еквівалентно 14,2 мільйона доларів США. Втім на американському континенті у нього вже є два потенційних конкуренти. Перший – старий універсал Volvo V70 першого покоління з номером, виданим у штаті Нью-Йорк та із написом New York. Цей номерний знак пропонується за 20 мільйонів доларів.

А днями на торги виставили лот, оцінений у 5888 етерів (криптовалюта Ethereum, ETH), що відповідає 24 309 373 у доларах США. І це ще не фінальна цифра, оскільки торги продовжуються. Табличка містить усього два символи, що є нетиповим для місцевих реєстраційних знаків. Літери “MM” на знаку стали б чудовим доповненням до автомобіля Мерліна Менсона чи Маршала Меттерса (Емінем) або для промокара цукерок M&M’s – у всякому випадку, простим смертним на Toyota Prius чи Nissan Maxima такі номери просто не по кишені.

Фото: NFT-токен з унікальним автомобільним номером / OpenSea