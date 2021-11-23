Тому що ідеї для кращого майбутнього потрібно закладати в дитячі голови.

Re-think, Re-duce, Re-cycle – так BMW описує екологічну тематику арт-кара, розписаного школярами. 110 учням допомагали два вчителі образотворчого мистецтва, а сама картина на кузові електрокара імітує стиль каліфорнійської художниці Джен Старк.

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Роботи художниці були обрані як об'єкт для наслідування, оскільки символізують хитромудрі форми, що зустрічаються в природі. Бічні та заднє скло замінили “полотнами” із графікою про екологічні принципи: утилізацію, переробку та вторинне використання. Також є нагадування про ощадливе ставлення до природи у слові Reduce.

Кузов електричного хетчбека BMW i3 подекуди зберіг оригінальну фарбу, недоторканими залишилися і глянсові чорні колісні диски, які контрастують із барвистим кузовом. Наразі створений школярами арт-кар виставлений на території середньої школи у Провіденсі, США. Його подальша доля невідома.

Фото: арт-кар BMW i3 / BMWBLOG