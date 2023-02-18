Тернопільський бізнесмен Тарас Демкура за кілька десятиліть зібрав унікальну колекцію старовинних та історичних автомобілів. Тепер він їх продає, щоб допомогти ЗСУ та людям, які постраждали від війни.

Тернопільський підприємець Тарас Демкура продає колекцію автівок зі свого "Ретро-музею ексклюзивних авто". Вона налічує 35 автомобілів та 8 мотоциклів. Більшість з них були випущені до Другої світової війни. На своїй сторінці у соцмережі Тарас Демкура написав, як збирав колекцію та чим цінні автомобілі, які до неї входять.

"В далеких 90-их, коли я торгував дорогими авто з Європи, я вперше потрапив на фестиваль ретро-автомобілів і був зачарований та вражений їхньою елегантністю. Саме тоді зародилася мрія створити такий музей в Україні. Я вишукував ці авто по різних містах, селах, гаражах, базах даних ДАІ. Один із них – "Майбах" із резиденції Гітлера, що була у Вінниці, був знайдений у дідуся, який під час відступу фашистів загнав до себе в гараж авто. Його онуки мало не розпиляли автомобіль на металобрухт – зараз це візитівка нашої колекції. Ще один раритет-автомобіль – Ягуар, який президент Америки Ніксон подарував Леоніду Брежнєву".

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Також у колекції ретроавтомобілів є вантажне авто часів Другої світової війни – "Урал-ЗІС". "Практично всі наші авто повністю відреставровані та всі на ходу", – пише підприємець.

Тарас Демкура каже, рішення продати всю колекцію ретроавтомобілів з "Ретрокортежу" було для нього непростим, але важливим. "Я впевнений, що кошти, виручені з продажу авто, можуть попрацювати з більшою користю заради нашої перемоги".

Частину коштів, отриманих від продажу ретроавтівок, Тарас планує передати для проєкту "1000 автомобілів свободи". Решту грошей спрямує на модульне житло для переселенців.



Підприємець каже, вже є перші покупці. "До нас дзвонили з Хорватії, він – хорват, дружина – українка. Вона йому переслала оголошення й він каже, я хочу зробити свій внесок в українську перемогу. Єдине авто, яке я хочу залишити, – це автомобіль УАЗ. Коли мій батько був головою колгоспу в Гусятинському районі, то їздив на ньому. Я віднайшов його машину. Шукав довго. Колись батько садив мене малого на коліна й ми їздили по полях".

"Ретро-музей ексклюзивних авто" тернопільський підприємець відкрив у 2016 році. Кортеж брав участь в автопробігах та виставках. Автівки використовували для фотосесій та урочистостей. Ці заходи, каже, планує відновити після війни.

"Я впевнений, що після завершення війни ми відродимо цей ретро-клуб. Будемо купляти автомобілі з Америки, придбаємо "Форди" старовинні. Обов'язково зробимо тур перемоги. Ті, хто придбає автомобілі, зможуть приїхати ними в Тернопіль".