Тернопольский бизнесмен Тарас Демкура несколько десятилетий собирал уникальную коллекцию старинных и исторических автомобилей. Теперь он их продает, чтобы помочь ВСУ и людям, пострадавшим от войны.

Тернопольский предприниматель Тарас Демкура продает коллекцию автомобилей со своего "Ретро-музея эксклюзивных авто". Она насчитывает 35 автомобилей и 8 мотоциклов. Большинство из них было выпущено до Второй мировой войны. На своей странице в соцсети Тарас Демкура написал, как собирал коллекцию и чем ценны входящие в нее автомобили.

"В далеких 90-х, когда я торговал дорогими автомобилями из Европы, я впервые попал на фестиваль ретро-автомобилей и был очарован их элегантностью. Именно тогда зародилась мечта создать такой музей в Украине. Я выискивал эти машины по разным городам, селам, гаражах, базах данных ГАИ Один из них – "Майбах" из резиденции Гитлера, которая была в Виннице, был найден у дедушки, который во время отступления фашистов загнал его к себе в гараж. Его внуки чуть не распилили автомобиль на металлолом, а теперь это визитка нашей коллекции. Еще один раритет-автомобиль – Ягуар, который президент Америки Никсон подарил Леониду Брежневу".

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Также в коллекции ретроавтомобилей есть грузовой автомобиль времен Второй мировой войны - "Урал-ЗИС". "Практически все наши автомобили полностью отреставрированы и все на ходу", – пишет предприниматель.

Тарас Демкура говорит, что решение продать всю коллекцию ретроавтомобилей из "Ретрокортежа" было для него непростым, но важным. "Я уверен, что средства, вырученные от продажи автомобилей, могут поработать с большей пользой ради нашей победы".

Часть средств, полученных от продажи ретроавтомобилей, Тарас планирует передать для проекта "1000 автомобилей свободы". Остальные деньги направят на модульное жилье для переселенцев.



Предприниматель говорит, что уже есть первые покупатели. "К нам звонили из Хорватии, он – хорват, жена – украинка. Она ему переслала объявление и он говорит, я хочу внести свой вклад в украинскую победу. Единственную машину, которую я хочу оставить, – это автомобиль УАЗ. Когда мой отец был головой колхоза в Гусятинском районе, то ездил на нем. Я нашел его машину. Искал долго. Когда-то отец садил меня на колени и мы ездили по полям".

"Ретро-музей эксклюзивных авто" тернопольский предприниматель открыл в 2016 году. Кортеж участвовал в автопробегах и выставках. Автомобили использовали для фотосессий и торжеств. Эти события, говорит, планирует возобновить после войны.

"Я уверен, что после завершения войны мы возродим этот ретро-клуб. Будем покупать автомобили из Америки, приобретем "Форды" старинные. Обязательно сделаем тур победы. Те, кто купит автомобили, смогут приехать ими в Тернополь".