Британская компания Electrogenic сообщила о завершении работ и передаче заказчику Rolls-Royce Phantom II 1929 года, переделанного в современный электрокар.

Реставрационные работы и изменение силового блока сделано на автомобиле, принадлежащем голливудской звезде Джейсону Момоа из “Игры престолов”, “Аквамена”, “Дюны” и других кинолент.

В первоначальном исполнении автомобиль, как рассказывает журнал Іnsideevs, имел 7,7-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель, вырабатывавший от 40 до 50 лошадиных сил. В паре с этим агрегатом работала несинхронизированная четырехступенчатая механическая коробка передач.

В такой стандартной конфигурации Rolls-Royce мог набрать максимальную скорость 130 км/ч. Правда, это было в годы "молодости", а в "преклонном возрасте" автомобиль рассыпался бы уже при достижении стрелки спидометра до отметки под сотню километров.

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При реставрации бензиновый двигатель и коробку передач аккуратно сняли и заменили аккумуляторами емкостью 93 кВт-ч, которые были точно интегрированы в действующую структуру автомобиля.

Батареи питают электродвигатель, установленный между рельсами шасси. Он через специальную односкоростную коробку передач с прямым приводом передает 150 кВт и 310 Нм крутящего момента на фиксированный редуктор. Тот, свою очередь, передает 1000 Нм на карданный вал.

При этом инженеры-реставраторы сумели все системы безупречно соединить и завести на контроль специального программного обеспечения. Его разработали сами же инженеры Electrogeni под этот проект.

Реставраторы действовали по уже проверенному алгоритму: конфигурация батареи адаптировалась специально к модели с размещением в оригинальной архитектуре транспортного средства без внесения каких-либо изменений в саму конструкцию.

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Компания Electrogenic удачно воспользовалась преимуществами Phantom II от значительного пространства, полученного после демонтажа двигателя и трансмиссии. В моторную нишу между стойками рамы вмонтировали батареи.

Разработчики рассказывают, что одной из самых больших проблем было найти способ сохранить и модернизировать центральную полностью механическую проточную систему смазки Phantom. Эта система предназначена для направления масла к многочисленным втулкам из фосфорной бронзы тормозов и тяг подвески, а также к другим механическим системам управления, которые имеют решающее значение для характерной для Rolls-Royce плавной работы.

Сейчас сложная система была нарушена из-за потери рядного шестицилиндрового двигателя. Поэтому пришлось дополнить конструкцию, чтобы обеспечить функционирование упомянутых выше механизмов.

Еще один вызов был связан с переработкой оригинальной тормозной системы, которая должна была бы безупречно работать с обновленной архитектурой EV. Оригинальная тормозная педаль и рычаги были расположены под перегородкой в зоне, которую заняла большая батарея, а тормозной сервопривод находился в коробке передач, которую также сняли.

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Пришлось изменить положение оригинальных тормозных рычагов и тросиков и при этом сохранить передаточные числа механической системы балансировки. Правда, сделали это уже в новой конфигурации.

Тормозами управляет новая разработанная педаль, мощность торможения которой значительно увеличена благодаря новой гидравлической системе между педалью и оригинальными тросовыми приводами. При этом команда Electrogenic откалибровала тормоза для работы с функцией рекуперации энергии двигателя, еще больше улучшая эффективность торможения, одновременно увеличивая эффективность и запас хода.

Программа модернизации коснулась салона, где Electrogenic позаботился о том, чтобы сохранить замечательные оригинальные черты красивой кабины, обшитой кожей и деревом. Были повторно использовано родные элементы управления, а стандартные дисплеи творчески переработаны.

Указатель уровня топлива, который изначально представлял собой вертикальное смотровое стекло, теперь стал светодиодным индикатором состояния заряда. Амперметр стал измерителем мощности, который показывает потребление электроэнергии при разгоне и производство энергии при регенерации. Датчик температуры масла теперь показывает температуру зарядного устройства, тогда как датчик температуры воды – показатели электродвигателя.

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Обновление автомобиля распространилось на аудиосистему: в салоне теперь размещена самая современная высококачественная система hi-fi с несколькими динамиками, встроенным сабвуфером и подключением Bluetooth.

Теперь электрифицированную классическую машину голливудской звезды Джейсона Момоа (см. фото снизу) можно без труда завести, она разгоняется плавно и тихо, на ней больше не нужно ездить с двойным выжимом сцепления.

Обновленная тормозная система без труда замедляет двухтонный Rolls-Royce и дает водителю больше безопасности как в городе, так и на загородной дороге. Плюс ко всему электрокар довольно экономичный и дальноходный.

В нынешнем состоянии потенциала батареи и современной трансмиссии с функцией рекуперации запас хода достигает примерно 240 км. Компания Electrogenic также разработала различные режимы вождения с настройками "Drive" для нормальной работы, "Eco" для увеличения запаса хода и "Sport" для высокопроизводительной работы. Существует также настройки "regen doubler" для рекуперативного торможения, которое водитель может использовать на длинных крутых спусках.