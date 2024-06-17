Rolls-Royce выпустил гибридный двигатель для танков

Силовой агрегат принадлежит к военным двигателям Series 199 от Rolls-Royce Holdings. Этот холдинг никакого отношения к автомобильному бренду Rolls Royce в структуре BMW Group не имеет.

Военная бронетехника массой от 50 до 70 тонн, которая использует силовые агрегаты Rolls-Royce, в дальнейшем будет иметь аккумуляторно-электрические силовые агрегаты, которые только что продемонстрированы на оборонной выставке Eurosatory 2024. гибридный V10 на 1475 л.с.

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По словам руководителя отдела разработки военных двигателей и систем в Rolls-Royce Power Systems Кристиана Вольфа, Rolls-Royce объединил дизельный двигатель V10 с аккумуляторно-электрическим приводом. Кроме увеличения мощности, использование гибридной системы также помогает лучше скрывать танки от тепловизоров.

Rolls-Royce не вдавался в подробности, но подтвердил, что мотор работает на дизельном топливе и может быть дополнен гидравлическими агрегатами, воздушными компрессорами и электрогенераторами. Сейчас он выдает 1475 л.с. или 1100 кВт, но это не предел. Производитель заявил о разработке 1600-сильного силового агрегата.

Новинка – гибрид дизельного V10 с аккумуляторно-электрическим приводом. Фото: Rolls-Royce

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Гибридная система полезна не только тихим ходом. Она помогает в ускорении и скоростном вождении, что является важными фактором для военного автомобиля.