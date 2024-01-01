В Одессе заметили редкий электрический Rolls-Royce Spectre

Сейчас в Украине насчитывается несколько Rolls-Royce Spectre. Как передает ТопЖыр, один из них был замечен в Одессе. Изображения электромобиля были опубликованы на странице Top Car Odessa в Instagram.

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Ориентировочная стоимость этого автомобиля составляет 600 000 долларов, однако, она может значительно увеличиться в зависимости от пожеланий и предпочтений владельца.

Spectre имеет электрическую силовую установку мощностью 585 лошадиных сил и батарею емкостью более 100 кВт-ч. До 100 км/ч электромобиль ускоряется за 4,5 секунды, а прогнозируемый запас хода на одном заряде составляет 515 км.

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Интересно, что первый Rolls-Royce Spectre в Украине появился у нас едва ли не первым в Европе. По слухам одним из первых владельцем роскошного электромобиля стал Геннадий Вацак, народный депутат и владелец кондитерского дома "Вацак".