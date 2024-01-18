Rolls-Royce Spectre является первой электрической моделью марки. Один экземпляр уже имеет украинские номерные знаки. Стоимость составляет от $610 000.

Введенный военный стан не мешает умным и талантливым украинцам зарабатывать и тратить большие суммы денег. Первый электрический Роллс-Ройс, который стоит более полумиллиона долларов, уже нашел своего владельца.

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Rolls-Royce Spectre - 5,5-метровое туристическое купе. Он оснащен двумя моторами суммарной мощностью 585 л.с. и 900 Н∙м. Электромобиль массой почти в 3 тонны способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его запас хода составляет 515 км.

Купить новый Rolls-Royce не так просто, как кажется на первый взгляд. Они изготавливаются только под индивидуальное преломление. Время ожидания может быть от нескольких месяцев до лет. Учитывая огромный спрос на эту модель, первую электричку в истории компании, новый владелец приложил немало усилий, чтобы получить один из первых экземпляров.