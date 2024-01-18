Rolls-Royce Spectre є першою електричною моделлю марки. Один екземпляр вже має українські номерні знаки. Вартість становить від $610 000.

Введений військовий стане не заважає розумним та талановитим українцям заробляти та витрачати великі суми грошей. Перший електричний Роллс-Ройс, який коштує більше ніж пів мільйона доларів, вже знайшов свого власника.

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Rolls-Royce Spectre — 5,5-метрове туристичне купе. Він оснащений двома моторами сумарною потужністю 585 к. с. і 900 Н∙м. Електромобіль масою майже в 3 тонни здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його запас ходу становить 515 км.

Купити новий Rolls-Royce не так просто, як здається на перший погляд. Вони виготовляються лише під індивідуальне заломлення. Час очікування може бути від кількох місяців до років. Враховуючи шалений попит на цю модель, першу електричку в історії компанії, новий власник доклав немало зусиль аби отримати один з перших екземплярів.