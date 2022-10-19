Компанія Rolls-Royce взяли участь у Паризькому автосалоні - ймовірно, щоб не змішатися з натовпом китайських прем'єр. Проте саме у дні проведення виставки британці розсекретили свою важливу новинку.

Представлено першу електричну модель під назвою Spectre, тобто «привид» французькою. Вона відкриває собою епоху Rolls-Royce 3.0, хоча першим етапом вважається не поява першого автомобіля Rolls-Royce в 1904 році, а початок роботи нинішньої компанії Rolls-Royce Motor Cars у січні 2003-го. Етап 2.0 розпочався у 2017 році з виходом нового Фантома та триває досі. Ну а третій етап бере початок прямо зараз.

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Експерименти з електромобілями компанія Rolls-Royce веде більше десяти років, адже ще в 2011 році було представлено прототип Rolls-Royce 102EX, тобто Phantom з електроприводом, але тоді далі одного екземпляра справа не пішла. Хоча, здавалося б, електропривід для Роллс-Ройсів — те, що лікар прописав. Адже всю свою історію ця марка прагнула робити машини з мінімальним рівнем шумів та вібрацій. Відмова від двигуна внутрішнього згоряння на користь електромоторів дозволяє зробити у цьому напрямі величезний стрибок. Тепер батарейний Rolls-Royce стає реальністю.

Дводверний Rolls-Royce Spectre фактично замінить собою модель Wraith, виробництво якої якраз добігає кінця (прийом замовлень закрито ще навесні): їх ріднить форма кузова з похилим дахом (фастбек). Хоча розробникам більше подобається називати Spectre духовним спадкоємцем автомобіля Rolls-Royce Phantom Coupe, який випускали з 2008 до 2016 року. За розмірами електромобіль виявився якраз між цими двома моделями: довжина - 5453 мм, ширина - 2080 мм, висота - 1559 мм. Розмір колісної бази – 3210 мм.

На щастя, Spectre виявився не настільки радикальним, як електронний концепт-кар Rolls-Royce 103EX шестирічної давності. На дизайнерську революцію в компанії не зважилися, тож в електромобілі повністю розпізнається справжній Rolls-Royce. Але еволюційних змін все ж чимало. Оптика тепер "перевернута" – з бровами ходових вогнів і затемненими основними фарами. Традиційні грати на передку збережені, причому в неї вбудовано 22 світлодіоди для підсвічування, але ніякого радіатора за нею вже немає. Ця «плита» стала найширшою за всю історію Роллс-Ройсів, проте це лише компенсація за зменшену висоту.

Інженери добре попрацювали над аеродинамікою. Згладжені кути, вивірені поверхні і навіть оптимізована форма статуетки на носі дозволили досягти дуже гідного коефіцієнта Cd 0,25, хоча спочатку інженери розраховували на показник 0,26. Двері, як і раніше, відчиняються проти ходу, і вони теж поставили рекорд: їх довжина досягає 1,5 метра! Стандартні колеса мають посадковий діаметр 23 дюйми.

Чотиримісний салон оформлений так само, як у сучасних бензинових Роллсів. Збережено і повністю аналоговий блок клімат-контролю, і витяжні манетки заслінок у дефлекторах вентиляції, і підкермову “кочергу” перемикання режимів трансмісії. Прилади віртуальні, але вони такі й в інших моделей компанії. Зоряний декор тепер можна замовити не тільки для стелі, але також для дверей (по 5876 світлодіодів у кожній) та бічних стінок. А в панель перед пасажиром інкрустовано 5500 світлових точок.

В основу електромобіля лягла та сама "Архітектура розкоші" (Architecture of Luxury), на якій базуються сучасні моделі Phantom, Ghost і Cullinan: це просторова рама з алюмінієвими кузовними панелями. Встановлений під підлогою тяговий акумулятор масою приблизно 700 кг використовували як додаткову шумоізоляцію салону, а його потужний каркас дозволив збільшити жорсткість кузова відразу на 30%. Також цікаво, що перехід від ДВС на електротягу спричинив збільшення загальної довжини використаної в машині електропроводки з 2 км у нинішніх Роллсів до 7 км.

У пневматичній підвісці під назвою Planar suspension є одне важливе нововведення – стабілізатори поперечної стійкості, що розмикаються. Якщо у позашляховиків така система дозволяє збільшити вертикальний хід коліс, то у випадку з Роллс-Ройсом мета інша. Стабілізатори розмикаються під час руху прямою, щоб зробити підвіску дійсно незалежною: коливання одного колеса не передаються іншому. Система керування підвіскою зав'язана на навігатор і перед поворотами електроніка превентивно замикає стабілізатори.

Spectre має чотири електромотори сукупною віддачею 585 к.с. і 900 Нм, але про жодні хитрощі на кшталт управління вектором тяги або спорт-режиму тут немає: Rolls-Royce не про це. Ємність тягової батареї – 120 кВт∙год, приблизна дальність ходу – 520 км за циклом WLTP. З місця до сотні електромобіль спорядженою масою 2975 кг може розігнатися за 4,5 с. Втім, всі ці параметри ще можуть змінитися, тому що програма випробувань поки що виконана лише на 55% і попереду ще багато етапів тонкого доведення. Постачання «привидів» клієнтам розпочнуться лише у четвертому кварталі 2023 року. За ціною Spectre розташується між моделями Cullinan та Phantom: орієнтовно від 275 тисяч фунтів стерлінгів.

Надалі всі нові автомобілі Rolls-Royce будуть лише електричними. Нинішні бензинові моделі Phantom, Cullinan та Ghost ще відносно свіжі, так що їх випуск буде продовжуватися, очікуються планові оновлення та нові модифікації. І лише в міру завершення життєвих циклів на зміну цим моделям прийдуть електромобілі. Повністю перейти на електротягу у компанії Rolls-Royce розраховують до кінця 2030 року.