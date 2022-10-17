У Лондоні на аукціон Sotheby’s виставили Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав вокалісту Queen Фредді Мерк’юрі.

Фредді Мерк’юрі вирішив купити Rolls-Royce Silver Shadow у 1979 році. Він сам не водив авто, а користувався послугами водія. На ньому фронтмен Queen також возив оперну діву Монсеррат Кабальє. Після смерті Мерк’юрі в 1991 машину успадкувала його сестра Кашміра.

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Нинішній власник автомобіля на сайті аукціонного будинку не вказаний. Відомо лише, що він придбав Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі у 2013 році. Дуже ймовірно, що ним є Андрій Данилко, адже раніше він зізнався у цьому.

Український співак та продюсер розповів, що купив авто Фредді Мерк’юрі майже 10 років тому, але так і не зміг ввезти його до України тому що він не відповідає українським вимогам з екології. Весь цей час Андрій Данилко був змушений платити за паркування машини у Лондоні.

Про те, що автомобіль може належати Данилку, свідчить той факт, що вторговані за Rolls-Royce кошти перерахують на потреби клініки протезування та реабілітації Superhumans Center, що у Львівській області.

Rolls-Royce Silver Shadow випускали з 1965 до 1980 року. Великий седан оснащений 6,75-літровим V8 зі 192 к.с. потужності та 3-ступеневою автоматичною КПП. Авто Фредді Мерк’юрі пофарбовано в сріблястий колір, а його салон оздоблений шкірою та деревом. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, електросклопідіймачі та магнітолу Sharp. Пробіг складає близько 100 тисяч км, також збережені оригінальні документи на машину та чеки зі СТО, де вказано ім’я власника.