В Лондоне на аукцион Sotheby's выставили Rolls-Royce Silver Shadow в 1974 году. Автомобиль принадлежал вокалисту Queen Фредди Меркьюри.

Фредди Меркьюри решил купить Rolls-Royce Silver Shadow в 1979 году. Он сам не водил автомобиль, а пользовался услугами водителя. На нем фронтмен Queen также возил оперную диву Монсеррат Кабалье. После смерти Меркьюри в 1991 году машину унаследовала его сестра Кашмира.

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Нынешний владелец автомобиля на сайте аукционного дома не указан. Известно лишь, что он купил Rolls-Royce Фредди Меркьюри в 2013 году. Очень вероятно, что им является Андрей Данилко, ведь ранее он признался в этом.

Украинский певец и продюсер рассказал, что купил авто Фредди Меркьюри почти 10 лет назад, но так и не смог ввезти его в Украину, потому что он не отвечает украинским требованиям по экологии. Все это время Андрей Данилко был вынужден платить за парковку машины в Лондоне.

О том, что автомобиль может принадлежать Данилко, свидетельствует тот факт, что вырученные за Rolls-Royce средства перечислят на нужды клиники протезирования и реабилитации Superhumans Center Львовской области.

Rolls-Royce Silver Shadow выпускали с 1965 по 1980 год. Большой седан оснащен 6,75-литровым V8 из 192 л.с. мощности и 3-ступенчатой автоматической КПП. Авто Фредди Меркьюри окрашено в серебристый цвет, а его салон отделан кожей и деревом. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники и магнитолу Sharp. Пробег составляет около 100 тысяч км, также сохранены оригинальные документы на машину и чеки из СТО, где указано имя владельца.