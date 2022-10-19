Компания Rolls-Royce не стала участвовать в Парижском автосалоне – вероятно, чтобы не смешаться с толпой китайских премьер. Однако именно в дни проведения выставки британцы рассекретили свою важную новинку.

Представлена первая электрическая модель под названием Spectre, то есть «призрак» на французском. Она открывает собой эпоху Rolls-Royce 3.0, хотя первым этапом считается не появление первого автомобиля Rolls-Royce в 1904 году, а начало работы компании Rolls-Royce Motor Cars в январе 2003-го. Этап 2.0 начался в 2017 году с выходом нового Фантома и продолжается по сей день. Ну а третий этап берет начало прямо сейчас.

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Эксперименты с электромобилями компания Rolls-Royce ведет более десяти лет, ведь еще в 2011 году был представлен прототип Rolls-Royce 102EX, то есть Phantom с электроприводом, но тогда дальше одного экземпляра дело не пошло. Хотя, казалось бы, электропривод для Роллс-Ройсов – то, что врач прописал. Ведь всю свою историю эта марка стремилась производить машины с минимальным уровнем шумов и вибраций. Отказ от двигателя внутреннего сгорания в пользу электромоторов позволяет совершить в этом направлении огромный скачок. Теперь батарейный Rolls-Royce становится реальностью.

Двухдверный Rolls-Royce Spectre фактически заменит собой модель Wraith, производство которой как раз подходит к концу (прием заказов закрыт еще весной): их роднит форма кузова с наклонной крышей (фастбек). Хотя разработчикам больше нравится называть Spectre духовным наследником автомобиля Rolls-Royce Phantom Coupe, выпускаемого с 2008 по 2016 год. По размерам электромобиль оказался как раз между этими двумя моделями: длина – 5453 мм, ширина – 2080 мм, высота – 1559 мм. Размер колесной базы – 3210 мм.

К счастью, Spectre оказался не столь радикальным, как электронный концепт-кар Rolls-Royce 103EX шестилетней давности. На дизайнерскую революцию в компании не решились, так что в электромобиле полностью распознается настоящий Rolls-Royce. Но эволюционных изменений все же немало. Оптика теперь "перевернута" – с бровями ходовых огней и затемненными основными фарами. Традиционная решетка на передке сохранена, причем в нее встроено 22 светодиода для подсветки, но никакого радиатора за ней уже нет. Эта «плита» стала самой широкой за всю историю Роллс-Ройсов, однако это лишь компенсация за уменьшенную высоту.

Инженеры хорошо поработали над аэродинамикой. Сглаженные углы, выверенные поверхности и даже оптимизированная форма статуэтки на носу позволили добиться очень достойного коэффициента Cd 0,25, хотя поначалу инженеры рассчитывали на показатель 0,26. Дверь по-прежнему открывается против хода, и она тоже поставила рекорд: их длина достигает 1,5 метра! Стандартные колеса имеют посадочный диаметр 23 дюйма.

Четырехместный салон оформлен так же, как у современных бензиновых Роллсов. Сохранен и полностью аналоговый блок климат-контроля, и вытяжные монетки заслонок в дефлекторах вентиляции, и подрулевая кочерга переключения режимов трансмиссии. Приборы все же виртуальны, но таковы сейчас и у других моделей компании. Звездный декор теперь можно заказать не только для потолка, но также для дверей (5876 светодиодов в каждой) и боковых стенок. А в панель перед пассажиром инкрустировано 5500 световых точек.

В основу электромобиля легла та самая "Архитектура роскоши" (Architecture of Luxury), на которой базируются современные модели Phantom, Ghost и Cullinan: это пространственная рама с алюминиевыми кузовными панелями. Установленный под полом тяговый аккумулятор массой примерно 700 кг использовали в качестве дополнительной шумоизоляции салона, а его мощный каркас позволил увеличить жесткость кузова сразу на 30%. Также интересно, что переход от ДВС на электротягу повлек за собой увеличение общей длины использованной в машине электропроводки с 2 км у нынешних Роллсов до 7 км.

В пневматической подвеске под названием Planar suspension есть одно важное нововведение - размыкающиеся стабилизаторы поперечной устойчивости. Если у внедорожников такая система позволяет увеличить вертикальный ход колес, то в случае с Роллс-Ройсом цель другая. Стабилизаторы размыкаются при движении прямой, чтобы сделать подвеску действительно независимой: колебания одного колеса не передаются другому. Система управления подвеской завязана на навигатор и перед поворотами электроника превентивно запирает стабилизаторы.

Spectre имеет четыре электромотора совокупной отдачей 585 л. и 900 Нм, но ни о каких хитростях вроде управления вектором тяги или спорт-режима здесь нет: Rolls-Royce не об этом. Емкость тяговой батареи – 120 кВт∙ч, приблизительная дальность хода – 520 км по циклу WLTP. С места до сотни электромобиль снаряженной массой 2975 кг может разогнаться за 4,5 с. Впрочем, все эти параметры еще могут измениться, потому что программа испытаний пока выполнена лишь на 55% и впереди еще много этапов тонкого доказывания. Поставка «призраков» клиентам начнется только в четвертом квартале 2023 года. По цене Spectre разместится между моделями Cullinan и Phantom: ориентировочно от 275 тысяч фунтов стерлингов.

В дальнейшем все новые автомобили Rolls-Royce будут только электрическими. Нынешние бензиновые модели Phantom, Cullinan и Ghost еще относительно новые, так что их выпуск будет продолжаться, ожидаются плановые обновления и новые модификации. И только по мере завершения жизненных циклов на смену этим моделям придут электромобили. Полностью перейти на электротягу у компании Rolls-Royce рассчитывают до конца 2030 года.