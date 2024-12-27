В 2024 году в Украине купили 13 новеньких Rolls-Royce Spectre за пол миллиона долларов

В конце прошлого года от источников в бизнес-кругах журналисты "Украинской правды" услышали интересную информацию. Более десятка украинцев заказали новый электрический Rolls-Royce Spectre стоимостью более полумиллиона евро.

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Такое авто не покупают в салоне. Их изготавливают только под заказ. И тем украинским гражданам, которым посчастливилось стать одними из первых в мире владельцев таких ценных авто, нужно было становиться в очередь и ждать.

По состоянию на сейчас, по информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, в Украине зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Некоторые из этих машин уже представляют наше государство на улицах Монако.

По информации источников "Украинской правды" Rolls-Royce Spectre используются украинским нардепам и олигархами. Кто именно является пользователями этих шикарных электричек можно узнать посмотрев видео: