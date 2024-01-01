Выявлены новые каналы доставки элитных авто в Россию

Как бы там ни было, но наложенные на Россию санкции международного сообщества и выход с российского рынка европейских брендов оказались малоэффективными. Статистика показывает рост в этой стране продаж европейских автомобилей класса люкс.

Глава Rolls-Royce Крис Браунридж обеспокоен, но признает, что ничего не могут поделать с контрабандистами элитных автомобилей. Об этом сообщает motorpasion.com.

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Появились новые каналы переправки машин в Россию. Крис Браунридж ссылается на своего коллегу Даниэля Муриаса и его утверждение, что теперь посредникам дешевле и быстрее доставлять высококачественные автомобили в Россию через Южную Корею.

Запрограммированные на корейский язык элитные машины для рынка Южной Кореи пошли в Россию по новому маршруту поставки – паромом из Тонхэ во Владивосток. Всего за 30 тысяч рублей, что в конвертации где-то 250 евро, бортовые системы автомобиля перепрошиваются с корейского языка на русский.

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Как выяснилось, санкции Южной Кореи против России минимальны и посредникам это выгоднее, чем транспортировать элитные авто в РФ через другие страны, например Армению или Казахстан. Динамика продаж пошла вверх.

Несмотря на принятые меры, черный рынок элитных автомобилей в России продолжает расти. Как еще в январе писала The Times, с января 2024 года по сентябрь того же года продажи Rolls-Royce в России выросли на 39%. И это обеспокоило Rolls-Royce.

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По словам генерального директора Rolls-Royce Криса Браунриджа, ни одна из машин не была продана в дилерском центре Rolls-Royce в России, а вместо этого все поступили через третьи страны. Все просто: вместо брендов, которые продают элитные автомобили в России, их продают контрабандисты.

"С каждым Rolls-Royce, который любой из наших дилеров продает клиенту, мы проверяем, кто этот клиент и куда эта машина направляется. Нет дилеров, которые продают автомобили клиентам за пределами регионов, где мы должны их продавать. Мы в этом абсолютно уверены", – заверил Крис Браунридж.

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Проблема Rolls-Royce, как и остальных брендов, заключается в том, что они могут лишь контролировать, кто является клиентом, который покупает автомобиль в дилерском центре. А вот то, что те делают после этого, проблема. Поскольку они не могут отличить клиента, который покупает автомобиль для себя, и посредника.

Когда автомобиль переходит в частные руки, Rolls-Royce не может отслеживать движение транспортного средства из-за законов о защите данных.

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"Мы не можем остановить это, у бренда нет доказательств противоправных действий кого-либо из дилеров, но, если бы были четкие доказательства, то мы без колебаний приняли бы карательные меры", – уточняет Браунридж.