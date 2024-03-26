Автомобили марок Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini не попали в украинский список роскошных автомобилей и в этом году не облагаются транспортным налогом в размере 25 тыс. грн.

Ежегодно ГП "Держзовнишинформ" готовит перечень автомобилей, владельцы которых должны уплатить 25 тыс. грн – так называемый "налог на роскошь". Нынешний перечень опубликован на сайте Министерства экономики в феврале 2024 г. В нем отсутствуют многие модели автомобилей, некоторые роскошные марки в целом, а также содержатся банальные ошибки, которые можно использовать в качестве лазеек для неуплаты налога. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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В список автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2024 г., вообще не попали машины марки Ferrari. Они самые дорогие на украинском авторынке, по данным сайта auto.ria. Две SF90 2022-го года сейчас продаются за $650 тыс. и $800 тыс. – более дорогая была частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко. Также в перечне с сайта Минэкономики вообще отсутствуют автомобили Rolls-Royce.

Автомобилями этой британской марки пользуются народные депутаты Украины. Например, на кроссоверах Cullinan было замечено нардепов Степана Ивахива, Суто Мамояна и Геннадия Вацака. Кондитерский дом Вацака также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus. Автомобилей этой итальянской марки тоже нет в нынешнем перечне на сайте Минэкономики.

Также в перечне вообще отсутствуют автомобили марки McLaren, Alpina, ряд моделей Mercedes-Benz, которые по ценовому критерию должны попасть под налогообложение, и множество других.

Кроме того, в списке замечены ошибки, которые позволяют при желании избегать уплаты налога даже за те машины, которые есть в перечне. Так, для трех моделей Bentley указано неправильные объемы двигателей, а седаны Mercedes-Maybach прописаны с ошибкой – MaVbach.

Напомним, транспортный налог – это уплата 25 тысяч гривен в год для владельцев автомобилей, которым не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в этом году это около 2.7 млн грн). Среднерыночная стоимость рассчитывается по специальной формуле.

Список автомобилей под налогообложение готовит ГП "Держзовнишинформ", а публикуется он на сайте Министерства экономики. В нем указываются конкретные марки, модели, объемы двигателей, возраст машины, а также комплектация или версия, за которую придется платить – чтобы владельцы четко понимали, что именно их транспортное средство подлежит налогообложению.