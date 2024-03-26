Автомобілі марок Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini не потрапили в український список розкішних автомобілів і не цьогоріч не обкладаються транспортним податком у розмірі 25 тис. грн.

Щороку ДП “Держзовнішінформ” готує перелік автомобілів, власники яких повинні сплатити 25 тис. грн – так званий “податок на розкіш”. Цьогорічний перелік опублікований на сайті Міністерства економіки у лютому 2024 р.

У ньому відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться банальні помилки, які можна використати у якості шпаринок для несплати податку. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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У список автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок у 2024 р, взагалі не потрапили автівки марки Ferrari. Вони найдорожчі на українському авторинку, за даними сайту auto.ria. Дві SF90 2022-го року нині продаються за $650 тисяч і $800 тисяч – дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка. Також у переліку з сайту Мінекономіки взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce.

Автівками цієї британської марки користуються народні депутати України. Наприклад, на кросоверах Cullinan було помічено нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака. Кондитерський дім Вацака також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Автомобілів цієї італійської марки теж немає у цьогорічному переліку на сайті Мінекономіки.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які по ціновому критерію мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших.

Крім того, у списку помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті автівки, які є в переліку. Так, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою – MaVbach.

Нагадаємо, транспортний податок – це сплата 25 тисяч гривень на рік для власників автомобілів, яким не більше п’яти років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (цьогоріч це близько 2.7 млн грн). Середньоринкова вартість розраховується за спеціальною формулою.

Список автомобілів під оподаткування готує ДП “Держзовнішінформ”, а публікується він на сайті Міністерства економіки. У ньому вказуються конкретні марки, моделі, об’єми двигунів, вік машини, а також комплектація чи версія, за яку доведеться платити – аби власники чітко розуміли, що саме їхній транспортний засіб підлягає оподаткуванню.