Транспортний податок в Україні залежить від розміру мінімальної зарплати. Завдяки тому, що рівень мінімалки у 2024 році збільшився, список автомобілів, за які держава стягує додатковий податок, скоротився.

В українському уряді назвали моделі автомобілів, власникам яких доведеться заплатити транспортний податок у 2024 році. Як повідомляють у Міністерстві економіки, у переліку є 184 моделей. Цікаво, що у 2023 році в списку було 225 моделей.

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Транспортний податок в Україні стягують за автомобілі, які не старші за п'ять років, а їхня вартість — 375 мінімальних зарплат. Порівняно з 1 січня 2023 року рівень мінімальної зарплати зріс із 6,7 тисячі гривень до 7,1 тисячі гривень. Тепер під податок на розкіш підпадають авто вартістю 2 662 500 гривень і більше.

Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована і до 2024 року вона становить 25 тисяч гривень. Платити податок потрібно як фізичним особам, так і юридичним, але оплату вони здійснюють по-різному. Наприклад, юрособи самостійно розраховують податок і розбивають платежі на весь рік.

А от громадянам про те, що потрібно сплатити податок, повідомляє місцева податкова служба. Після отримання сповіщення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб переказати одразу весь річний платіж, тобто 25 тисяч гривень.

Платникам податків не потрібно додатково шукати інформацію про те, потрібно їм платити транспортний податок чи ні, оскільки за них це робить держава. Так, щороку Мінекономіки публікує перелік марок і моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.