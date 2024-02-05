Транспортный налог в Украине зависит от размера минимальной зарплаты. Благодаря тому, что уровень минималки в 2024 году увеличился, список автомобилей, за которые государство взимает дополнительный налог, сократился.

В украинском правительстве назвали модели автомобилей, владельцам которых придется заплатить транспортный налог в 2024 году. Как сообщают в Министерстве экономики, в перечне есть 184 моделей. Интересно, что в 2023 году в списке было 225 моделей.

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Транспортный налог в Украине взимают за автомобили, которые не старше пяти лет, а их стоимость - 375 минимальных зарплат. По сравнению с 1 января 2023 года уровень минимальной зарплаты вырос с 6,7 тысячи гривен до 7,1 тысячи гривен. Теперь под налог на роскошь подпадают авто стоимостью 2 662 500 гривен и более.

Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная и до 2024 года она составляет 25 тысяч гривен. Платить налог нужно как физическим лицам, так и юридическим, но оплату они осуществляют по-разному. Например, юрлица самостоятельно рассчитывают налог и разбивают платежи на весь год.

А вот гражданам о том, что нужно уплатить налог, сообщает местная налоговая служба. После получения уведомления у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перевести сразу весь годовой платеж, то есть 25 тысяч гривен.

Налогоплательщикам не нужно дополнительно искать информацию о том, нужно им платить транспортный налог или нет, поскольку за них это делает государство. Так, ежегодно Минэкономики публикует перечень марок и моделей автомобилей, которые подлежат налогообложению.