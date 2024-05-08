Rolls-Royce Cullinan мощностью 600 лошадиных сил уже получил эффектное обновление.

Даже самый роскошный внедорожник время от времени нуждается в обновлении. Новый продукт Rolls-Royce получил впечатляющее обновление, которое включает переработанную переднюю панель. Неожиданно смелый подход обязательно вызовет споры. С первого дня к обновлённому Cullinan присоединилась более горячая версия Black Badge с модернизированным двигателем V-12 мощностью 600 лошадиных сил.

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В дальнейшем известный как Cullinan Series II, роскошный внедорожник имеет обновлённые фары с расширенными светодиодными дневными ходовыми огнями. Растянутые ДХО опускаются вниз на бампере, придавая передней панели более импозантный вид. Казалось бы, материнская компания BMW Group также стремится рисковать дизайном своего бренда ультра-люкс. Здесь нет махинаций с разделенным светом, как у BMW X7, но изменение не менее противоречивое.

Необычно выглядят не только фары, но и передний бампер. Rolls-Royce избавился от тонких воздухозаборников, расположенных по бокам решетки. Следовательно, большая плоская поверхность теперь требует какой-то отделки. В другом месте переработанные нижние воздухозаборники теперь немного наклонены, а радарный датчик большого размера все еще размещен под номерным знаком.

RR говорит, что новый вертикальный дизайн напоминает "освещенные небоскребы в мегаполисах", где Куллинан становится все более популярным. Внедорожник получил световую решетку, повторяющую другие модели компании и некоторые BMW. Другой новинкой является применение величественных 23-дюймовых колес, что являются первыми для этой модели. Новый цвет Emperador Truffle завершает внешние изменения.

Cullinan Black Badge получил поляризационный макияж, но с другими 23-дюймовыми колесами. Это первая модель Black Badge с такими большими дисками с 10 переплетёнными спицами. Разнообразные внешние акценты, включая фигурку Духа Экстаза, имеют более грозный черный вид. Появились дополнительные темные детали отделки, чем раньше, и вы можете получить полностью черную итерацию мощной решетки радиатора.

Компоновка интерьера не изменилась по сравнению с предыдущим рестайлингом Cullinan. Однако под аналоговыми часами теперь находится Spirit of Ecstasy, чтобы ваш водитель знал, что он не за рулем обычного BMW X7. Карбоновая отделка Black Badge на панели приборов имеет не менее шести слоев лака. Каждая из 23 деталей вручную отполирована для получения зеркального покрытия, на изготовление которого потребовался 21 день.

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Вы все еще можете приобрести Cullinan как семиместный, выбрав отдельные задние сиденья, установлены в грузовом отсеке. Их можно использовать только тогда, когда шикарный внедорожник стоит на месте, а сбоку стоит небольшой столик для шампанского, икры или чего-либо, что нравится богатым людям.

И стандартный Cullinan, и Black Badge сохраняют почтенный двенадцатицилиндровый двигатель. Однако твин-турбо 6,75-литровый V-12 последнее предложение, поскольку Rolls-Royce пообещал перейти на чисто электрические двигатели к 2030 году.