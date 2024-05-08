Rolls-Royce Cullinan потужністю 600 кінських сил вже отримав ефектне оновлення.

Навіть найрозкішніший позашляховик час від часу потребує оновлення. Новий продукт Rolls-Royce отримав вражаюче оновлення, яке включає перероблену передню панель. Несподівано сміливий підхід обов’язково викличе суперечки. З першого дня до оновленого Cullinan приєдналася більш гаряча версія Black Badge з модернізованим двигуном V-12 потужністю 600 кінських сил.

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Надалі відомий як Cullinan Series II, розкішний позашляховик має оновлені фари з розширеними світлодіодними денними ходовими вогнями. Розтягнуті ДХО опускаються вниз на бампер, надаючи передній панелі більш імпозантний вигляд. Здавалося б, материнська компанія BMW Group також прагне ризикувати дизайном свого бренду ультра-люкс. Тут немає махінацій з розділеним світлом, як у BMW X7, але зміна не менш суперечлива.

Незвично виглядають не лише фари, але й передній бампер. Rolls-Royce позбувся тонких повітрозабірників, розташованих по боках решітки. Отже, велика пласка поверхня тепер вимагає якогось оздоблення. В іншому місці перероблені нижні повітрозабірники тепер трохи нахилені, а радарний датчик великого розміру все ще розміщено під номерним знаком.

RR каже, що новий вертикальний дизайн нагадує «освітлені хмарочоси в мегаполісах», де Куллінан стає все більш популярним. Позашляховик отримав світлову решітку, що повторює інші моделі компанії та деякі BMW. Іншою новинкою є застосування величних 23-дюймових коліс, що є першими для цієї моделі. Новий колір Emperador Truffle завершує зовнішні зміни.

Cullinan Black Badge отримав поляризаційний макіяж, але з іншими 23-дюймовими колесами. Це перша модель Black Badge з такими великими дисками із 10 переплетеними спицями. Різноманітні зовнішні акценти, включно з фігуркою Духа Екстазу, мають більш грізний чорний вигляд. З’явилися додаткові темні деталі обробки, ніж раніше, і ви можете отримати повністю чорну ітерацію потужної решітки радіатора.

Компонування інтер’єру не змінилося порівняно з попереднім рестайлінгом Cullinan. Однак під аналоговим годинником тепер знаходиться Spirit of Ecstasy, щоб ваш водій знав, що він не за кермом звичайного BMW X7. Карбонове оздоблення Black Badge на панелі приладів має не менше шести шарів лаку. Кожна з 23 деталей вручну відполірована для отримання дзеркального покриття, на виготовлення якого потрібен 21 день.

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Ви все ще можете придбати Cullinan як семимісний, вибравши окремі задні сидіння, встановлені у вантажному відсіку. Їх можна використовувати лише тоді, коли шикарний позашляховик стоїть на місці, а збоку прилаштовано невеликий столик для шампанського, ікри чи будь-чого, що подобається багатим людям.

І стандартний Cullinan, і Black Badge зберігають поважний дванадцятициліндровий двигун. Однак твін-турбо 6,75-літровий V-12 – остання пропозиція, оскільки Rolls-Royce пообіцяв перейти на чисто електричні двигуни до 2030 року.