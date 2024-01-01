В Німеччині обікрали 19 фур на одній стоянці всього за одну ніч

Крадіжка відбулася в той час, як водії відпочивали. Вимотавшись в дорозі, вони під час міцного сну просто нічого не чули й не бачили.

Про нічний наліт сповістив водій вантажівки, який помітив розкидані піддони на виїзді з паркінгу. Він підняв тривогу близько 2:45 ночі. Про це розповідає MDR Thüringia.

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Поліція прибула швидко, але слід злодії загубився. Про суму викраденого й загальні збитки поки не повідомляється. Слідством з’ясовано, що все було заздалегідь грамотно сплановано.

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Parkplatz Habichtsfang – звичайна відкрита стоянка обабіч дороги, частково відгороджена від лісу парканом, але з вільним в'їздом та виїздом. Скриншот: Авто24 з Google maps

В ході розслідування стало зрозуміло, що зловмисники припаркували свій автомобіль за огорожею. Їх пошуки за гарячими слідами велися за допомогою гелікоптера і десяти патрульних машин, але то все було марно – крадії зникли.