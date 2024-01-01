В Германии обокрали 19 фур на одной стоянке всего за одну ночь

Кража произошла в то время, как водители отдыхали. Вымотавшись в дороге, они во время крепкого сна просто ничего не слышали и не видели.

О ночном налете известил водитель грузовика, который заметил разбросанные поддоны на выезде с паркинга. Он поднял тревогу около 2:45 ночи. Об этом рассказывает MDR Thüringia.

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Полиция прибыла быстро, но след воров потерялся. О сумме похищенного и общие убытки пока не сообщается. Следствием выяснено, что все было заранее грамотно спланировано.

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Parkplatz Habichtsfang – обычная открытая стоянка вдоль дороги, частично отгорожена от леса забором, но со свободным въездом и выездом. Скриншот: Авто24 с Google maps

В ходе расследования стало понятно, что злоумышленники припарковали свой автомобиль за забором. Их поиски по горячим следам велись с помощью вертолета и десяти патрульных машин, но то все было напрасно – воры скрылись.