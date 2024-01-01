За автомобилями какого цвета выстроились очереди

Как подсчитали менеджеры компании, в прошлом году синий цвет побил рекорды популярности. Каждое четвертое авто, которое выезжало из дилерского центра бренда, имело именно такую цветовую гамму. Если точнее, то показатель достиг 24,2%. Об этом со ссылкой на производителя пишет moto.pl.

Правда, синий цвет по своей гамме богат оттенками. Он может быть как темно-синим, начиная от ультрамаринового, так и небесно-голубым.

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Сейчас модельная палитра производителя предлагает десятки цветов. Кроме этого, клиенты премиум-сегмент могут создать собственные краски или принести образец того цвета, который они хотели бы видеть на кузове своего автомобиля.

Серебристый цвет, который в последние годы преобладал в заказах и спросе, стал вторым номером в списке. В 2024 году его выбрали 17,7% клиентов Ford. Третью ступеньку условного пьедестала занял черный цвет, различные оттенки которого выбрали 16,7% покупателей.

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Четвертое место занял серый кузов, а пятое – белый, оба с 9,2 процента выбора. Шестой показатель за красным цветом (8,9%), седьмое место – за зеленым (7,6%) и восьмое – за желтым (0,2%).

В компании Ford ожидают изменений в предпочтениях клиентов по итогам 2025 года. На флагманские позиции колористики могут выйти Ford Capri с краской Vivid Yellow и Puma Gen-E с краской Electric Yellow.

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Распределение по моделям в прошлом году было несколько пестрым. Kuga были преимущественно зелеными, а серебристая и черная краски оказались менее популярными. У Puma преобладали серые цвета, но водители также полюбили серебристый и красный.

Mustang имел преимущества в темно-синей палитре, а после синего очень популярным был черный. Кстати, синий цвет доминировал не только в Mustang, но и в Focus и Electric Explorer. А вот электрический Mustang чаще всего выходил из салона в оранжевой масти.