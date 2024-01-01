За авто якого кольору вишикувались черги

Як підрахували менеджери компанії, торік синій колір побив рекорди популярності. Кожне четверте авто, яке виїжджало з дилерського центру марки, мало саме таку кольористику. Якщо точніше, то показник досяг 24,2%. Про це з посиланням на виробника пише moto.pl.

Щоправда, синій колір за своєю гамою багатий відтінками. Він може бути як темно-синім, починаючи від ультрамаринового, так і небесно- блакитним.

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Нині модельна палітра виробника пропонує десятки кольорів. Окрім цього, клієнти преміумсегмент можуть створити власні фарби або принести зразок того кольору, який вони хотіли б бачити на кузові свого автомобіля.

Сріблястий колір, який останніми роками переважав у замовленнях та попиті, став другим номером у списку. У 2024 році його обрали 17,7% клієнтів Ford. Третю сходинку умовного п’єдесталу зайняв чорний колір, різні відтінки якого обрали 16,7% покупців.

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Четверте місце зайняв сірий кузов, а п’яте – білий, обидва з 9,2 відсотками вибору. Шостий показник за червоним кольором (8,9%), сьоме місце – за зеленим (7,6%) і восьме – за жовтим (0,2%).

У компанії Ford очікують змін у вподобаннях клієнтів за підсумками 2025 року. На флагманські позиції кольористики можуть вийти Ford Capri з фарбою Vivid Yellow і Puma Gen-E з фарбою Electric Yellow.

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Розподіл за моделями торік був дещо строкатим. Kuga були переважно зеленими, а срібляста і чорна фарби виявилися менш популярними. У Puma переважали сірі кольори, але водії також полюбили сріблястий і червоний.

Mustang мав переваги в темно-синій палітрі, а після синього дуже популярним був чорний. До речі, синій колір домінував не тільки в Mustang, а й у Focus і Electric Explorer. А ось електричний Mustang найчастіше виходив із салону у помаранчевій масті.