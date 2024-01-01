Який компактний кросовер коштує менш ніж дві тисячі доларів

Ford Escape – дуже популярний і недорогий кросовер у США. Цих автомобілів купують десятки тисяч американців, але й нерідко на них потрапляють в аварії. Тому на страхових аукціонах Copart та IAAI таких автомобілів вдосталь, і ціни на них низькі.

Зокрема, протягом 2023 року середні ціни на Ford Escape 2016-2019 років були в діапазоні 3000 – 3500 доларів США. А у 2024 році вони почали суттєво дешевшати, і в кінці року досягли позначки $1954, повідомляє AutoAstat.

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Третє покоління Escape, що з’явилось у 2011 році, був переробленим європейським Ford Kuga, побудований на платформі Ford C1.

Для оновленої версії 2016 року Ford повністю змінив передню панель. Модель 2016 року відзначилася хромованою решіткою з трьох планок шестикутної форми. Також нижній бампер отримав нові протитуманні фари в бічних кластерах, встановлених над денними ходовими вогнями. Ззаду з’явилися нові двері багажника та оновлений набір задніх ліхтарів, повідомляє Autoevolution.

Всередині приладова панель не відрізнялась, але було нове кермо та революційна інформаційно-розважальна система під назвою Sync3. Вона дозволила користувачам підключатися до автомобілів через додаток на своїх смартфонах. Вони могли розблокувати його, завести двигун і перевірити стан автомобіля.

Під капотом Ford представив два нових двигуни з турбонаддувом, потужністю 179 к.с. і 245 к.с. відповідно. Окрім них, був також 2,5-літровий чотирициліндровий двигун, який Ford пропонував для найдешевшого Escape.

Щоб привезти авто зі США в Україну, потрібно виграти його на аукціоні Copart та IAAI, сплатити ціну машини та аукціонний збір, доставити її до порту США, а звідти – у європейський порт, а потім -в Україну. Окрім плати за ці послуги, авто треба розмитнити згідно калькулятору.